DJ Ötzi bringt Jürgen Drews noch einmal zurück auf die Bühne

Jürgen Drews (80), der sich 2022 aus dem Rampenlicht verabschiedet hatte, steht nun vor einem überraschenden Comeback. Für die Weihnachtsshow "Zauberhafte Weihnacht" von DJ Ötzi (54) kehrt der "König von Mallorca" noch einmal auf die Bühne zurück – und zwar gemeinsam mit seiner Tochter Joelina Drews (30). Die festliche Musikshow wird am 20. Dezember um 20:15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt und bietet ein Staraufgebot, das Schlagerfans begeistern dürfte. Neben Jürgen und Joelina treten laut oe24 auch Andrea Berg (59), Hansi Hinterseer (71) und Melissa Naschenweng (35) auf, während DJ Ötzi gemeinsam mit seiner Tochter Lisa-Marie Friedle durch den Abend führt.

Die romantische Kulisse für den besinnlichen Abend bildet wie jedes Jahr das malerische Salzburger Land. Neben Jürgens Auftritt mit seiner Tochter präsentieren DJ Ötzi und seine Gäste ein abwechslungsreiches Programm aus bekannten Hits und weihnachtlicher Stimmung. Die Show wartet zudem mit weiteren Künstlern wie Johnny Logan, Sigrid & Marina, Matakustix, Tom Eder und Astrid Wirtenberger auf. Wie oe24 berichtet, sind außerdem auch noch einige Überraschungsgäste angekündigt, die die Feierlichkeiten perfekt abrunden dürften.

Für Jürgen Drews ist der Auftritt eine seltene, aber erfreuliche Ausnahme von seiner musikalischen Ruhezeit und zugleich ein besonderer Moment im Kreis seiner Familie. Der Sänger, vielen Fans als "König von Mallorca" bekannt, hatte seinen Ruhestand bereits zuvor für einzelne kurze Auftritte unterbrochen. Tochter Joelina, die ebenfalls musikalisch aktiv ist, steht ihm diesmal zur Seite und macht den Abend zu einem generationsübergreifenden Highlight. Fans dürfen gespannt sein – auch wenn es vorerst wohl bei diesem einen Auftritt bleiben dürfte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Drews, Schlagerstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München