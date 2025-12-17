Ihr Ehe-Glück: So bleiben Chris Hemsworth und Elsa glücklich

Chris Hemsworth (42) hat in einem Interview über die Herausforderungen in seiner Ehe mit Elsa Pataky (49) gesprochen. Der australische Schauspieler, der seit 2010 mit der spanischen Schauspielerin verheiratet ist, gab im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (38) Einblicke in die Schwierigkeiten, die der Alltag mit sich bringt. "Die komplizierten Zeiten waren, wenn es nur um Arbeit und die Kinder ging und das ‚Wir‘ in der Beziehung plötzlich nicht mehr existiert", gestand Chris. Der Schlüssel zum Erfolg ihrer Partnerschaft sei es, Zeit füreinander zu schaffen, Spaß zusammen zu haben und die Beziehung nicht nur auf Alltagspflichten zu beschränken.

Trotz wiederkehrender Trennungsgerüchte zeigten sich Chris und Elsa vor wenigen Wochen bei der Premiere von Chris' Disney+-Dokumentation "A Road to Remember" so verliebt wie eh und je. Die beiden betraten gemeinsam den roten Teppich, wobei Chris in einem schicken braunen Anzug und Elsa in einem glamourösen grünen Kleid erstrahlten. Unterstützt wurden sie bei diesem besonderen Abend von der gesamten Familie Hemsworth, darunter Chris' Eltern Craig und Leonie sowie seine Brüder Liam und Luke. In einem Instagram-Post bedankte sich Chris bei seiner Familie für ihren Einsatz in der Dokumentation, die das Thema Alzheimer behandelt und die Geschichte seines Vaters beleuchtet.

Chris und Elsa, die drei Kinder zusammen haben, schätzen neben ihrem beruflichen Erfolg vor allem ihre gemeinsame Zeit abseits des Rampenlichts. Nach nur drei Monaten Beziehung hatten sich die beiden 2010 das Ja-Wort gegeben und beschreiben ihre Ehe bis heute als Abenteuerspiel. Bereits in früheren Interviews betonte Chris, dass Freundschaft, Vertrauen und Humor die Basis für ihre langjährige Beziehung seien. In Interviews schwärmte der "Thor"-Darsteller oft von ihrer gemeinsamen Energie und betonte, wie wichtig es sei, trotz aller Verpflichtungen immer wieder die Nähe des anderen zu suchen.

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky am 17. Juli 2025 in London

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky, Ehepaar