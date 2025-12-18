Devon Aokis Mann James wurde wegen Fahrerflucht verhaftet

Schockmoment für Devon Aoki (43) in Florida: Während die Schauspielerin selbst zu Hause in ihrem Anwesen in Coral Gables war, soll ihr Ehemann James Bailey am Montag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein. Laut einem Polizeibericht, der unter anderem TMZ vorliegt, fuhr James mit einem Audi SQ7 durch die Stadt in Florida, als er in einer Kreuzung einen Mann auf einem Stand-up-Roller erfasst haben soll. Der Fahrer des Scooters befand sich demnach gerade auf einem Zebrastreifen, als der Wagen ihn traf. Statt auszusteigen und sich der Situation zu stellen, fuhr James weiter und steuerte direkt die Luxusvilla an, die er sich mit Devon teilt.

Der verletzte Rollerfahrer erlitt laut den Ermittlern zwei Brüche am Fuß und eine große Prellung an der linken Wade. Seine Freundin, die den Unfall miterlebte, rief sofort die Polizei und beschrieb das Fahrzeug. Der Sender WPLG Local 10 veröffentlichte Videoaufnahmen vom Ort des Geschehens, auf denen der Mann zu sehen sein soll, wie er den Fahrer bittet, den Audi von seinem Fuß zu bewegen, bevor er unter Schmerzen zu Boden geht. Mithilfe von Kennzeichenlesern und Überwachungskameras verfolgten die Beamten den Wagen bis zu dem umgerechnet 7,7 Millionen Euro teuren Anwesen.

Dort trafen die Polizisten zunächst nur auf Devon, die ihnen sagte, sie wisse nicht, wo sich der Audi befinde. Kurz bevor die Einsatzkräfte wieder abfahren wollten, soll James jedoch mit dem SUV vorgefahren sein, ins Haus gerannt und sich eingeschlossen haben. Wenige Minuten später kam er wieder heraus und ließ sich widerstandslos festnehmen. Ihm werden Fahrerflucht mit schweren Verletzungen sowie Widerstand ohne Gewalt vorgeworfen. Doch bereits am Dienstag kam er wohl wieder auf freien Fuß.

Getty Images Devon Aoki und James Bailey im September 2019

Getty Images James Bailey und Devon Aoki im November 2010

Getty Images Devon Aoki und James Bailey, 2015