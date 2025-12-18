Vor Trennung: Amy Schumer und Chris verkauften ihre Wohnung

Amy Schumer (44) und ihr Mann Chris Fischer haben ihr schickes Stadthaus in Brooklyn verkauft – und das deutlich unter Wert, wie das Magazin People bestätigt. Am 25. November ging die Immobilie für 11 Millionen Dollar (9,3 Millionen Euro) an einen neuen Besitzer, nur kurz bevor Amy öffentlich machte, dass sie und der Koch nach sieben Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Das Haus, das sie 2022 gekauft hatten, war im März zunächst für 14 Millionen Dollar (11,9 Millionen Euro) auf den Markt gekommen, die Comedian, Chris und ihr Sohn Gene lebten dort rund drei Jahre lang. Gekauft wurde die Immobilie laut Grundbuch von einer Firmenkonstruktion (LLC), vertreten wurde der Verkauf von Maklern zweier großer New Yorker Agenturen.

Mit dem Deal mussten Amy und Chris einen deutlichen Verlust hinnehmen: Die 11 Millionen Dollar bedeuten nicht nur drei Millionen weniger als der ursprüngliche Angebotspreis, sondern auch rund 1,25 Millionen Dollar unter ihrem eigenen Kaufpreis. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post hatte Amy beim ersten Listing betont, die Lage sei die "best hood ever", nur einen Block vom Brooklyn Bridge Park entfernt und nah an vielen Schulen. Sie schrieb damals, dass sie, Chris und Gene das Haus "so sehr vermissen" würden und sie sich für den stolzen Preis augenzwinkernd entschuldige: "14m sorry baby". Das rund 5.570 Quadratmeter große Townhouse, bekannt aus dem Filmklassiker "Mondsüchtig" von 1987, bietet fünf Schlafzimmer, drei Bäder, einen Weinkeller, ein eigenes Gym und einen abgeschlossenen Garten. Laut dem Wall Street Journal plante die Familie schon länger einen Umzug zurück nach Manhattan, um näher an Genes Schule zu sein.

Nur kurz nach dem Verkauf kündigte Amy auf Instagram das Ehe-Aus an. "Blah blah blah Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach 7 Jahren zu beenden", schrieb sie und betonte zugleich: "Wir lieben uns sehr und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Sohn gemeinsam großzuziehen." Sie bat ihre Fans, die Privatsphäre der Familie zu respektieren, und stellte klar: "In Freundschaft und voller Liebe und Respekt! Familie für immer." In einem früheren Reel hatte die Schauspielerin erklärt, mögliche Veränderungen in ihrer Beziehung hätten "nichts mit Gewichtsverlust oder Autismus" zu tun und fügte hinzu: "Daumen drücken, dass wir es schaffen. Er ist der Beste." Ein Insider hatte damals gegenüber People betont, es sei "nichts Hässliches" zwischen den beiden – sie hätten lediglich noch ein paar Dinge zu regeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer, Ex-Paar

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Vanity Fair Oscar Party 2022 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer 2025