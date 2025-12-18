Nach dem Mord der Eltern: Nick Reiner sagt nur drei Worte

Mit gesenktem Blick, in Fesseln und in eine dicke Schutzweste gehüllt, stand Nick Reiner erstmals seit seiner Festnahme im Gericht von Los Angeles hinter einer Glaswand. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, seinen Vater, den Hollywood-Regisseur Rob Reiner (†78), und dessen Ehefrau Michele am 14. Dezember in ihrer Villa in Los Angeles erstochen zu haben. Während der kurzen Anhörung sprach der Sohn des Filmemachers kaum – laut BILD verlor er nur drei Worte: "Ja, euer Ehren." Mit ihnen bestätigte er, auf eine schnelle Verlesung der Anklage zu verzichten, wie es sein Anwalt Alan Jackson zuvor beantragt hatte.

Nick verzichtete darauf, zu erklären, ob er sich schuldig oder nicht schuldig bekennen wolle. Nach Angaben aus dem Gerichtssaal blieb er während der gesamten, nur wenige Minuten dauernden Anhörung regungslos und emotionslos. Richterin Theresa McGonigle gab dem Antrag der Verteidigung statt, die formelle Anklageverlesung auf den 7. Januar 2026 zu verschieben. Außerdem untersagte sie Foto- und Videoaufnahmen des Angeklagten im Saal, nur ein Gerichtszeichner durfte anwesend sein. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes drohen dem jüngsten Sohn der Familie Reiner lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe.

Nick ist das jüngste von drei Kindern der Familie. Freunde und frühere Wegbegleiter schilderten in Interviews immer wieder eine lange Vorgeschichte von Drogenproblemen und Entzügen, dazwischen Zeiten, in denen er abtauchte und obdachlos wurde. Seine Geschwister Jake (34) und Romy (27) reagierten kürzlich mit einer knappen Erklärung auf den Verlust ihrer Eltern: "Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir jeden Moment empfinden, nicht beschreiben."

Instagram / michelereiner Nick Reiner im Jahr 2015

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Instagram / michelereiner Romy, Jake, Michele, Nick und Rob Reiner