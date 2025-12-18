So wurden Jennifer Lopez und Gwyneth Paltrow zu Freundinnen

Jennifer Lopez (56) und Gwyneth Paltrow (53) zeigen sich plötzlich Seite an Seite – und wirken dabei wie langjährige Vertraute. Für die "Women In Film"-Ausgabe von "The Envelope" der Los Angeles Times posierten die Sängerin und die Schauspielerin gemeinsam in Los Angeles, zusammen mit Sydney Sweeney (28), Emily Blunt (42), Tessa Thompson (42) und Elle Fanning (27). Anlass ist der Start der Award-Saison: Jennifer bewirbt ihr Projekt "Kiss Of The Spider Woman", Gwyneth spricht über "Marty Supreme". Es ist der jüngste Auftritt zweier Frauen, die sich in den vergangenen Monaten immer häufiger zusammen zeigen – und deren gemeinsame Geschichte lange deutlich komplizierter klang.

Schon Anfang Dezember standen Jennifer und Gwyneth beim "Hollywood Reporter Women In Entertainment"-Event im Beverly Hills Hotel Arm in Arm auf dem roten Teppich. Fotos zeigen sie lachend beim gemeinsamen Frühstücksgala-Auftritt, gelöst und vertraut. Laut Daily Mail soll zwischen den beiden inzwischen alles geklärt sein. "Sie sind Freundinnen. Es gibt keinen Frost, keine schlechten Vibes, es ist alles gut", wird eine anonyme Quelle zitiert. Dabei hatte Jennifer in einem berüchtigten Movieline-Interview von 1998 noch über Gwyneth gelästert und behauptet, diese sei vor allem wegen ihres damaligen Freundes Brad Pitt (62) bekannt. Spätestens seit 2022 deutete sich dann eine neue Dynamik an: Als Jennifer Ben Affleck heiratete, kommentierte Gwyneth bei Instagram mit den Worten "Love is in the air".

Die Verbindung der beiden Frauen ist nicht nur beruflich, sondern auch privat ungewöhnlich eng geknüpft. Sowohl Jennifer als auch Gwyneth waren mit Ben Affleck liiert, lernten sich aber nie über ihn, sondern über die Branche und gemeinsame Fitness-Routinen kennen – beide trainieren mit Star-Coach Tracy Anderson. Jennifer pflegt seit Jahren enge Freundschaften zu anderen prominenten Frauen in der Musik- und Filmszene, während Gwyneth mit ihrem Lifestyle-Label und ihrem offenen Umgang mit Beziehungen immer wieder Einblicke in ihren privaten Alltag gibt. Dass sie nun zusammen posieren und sich bei Preisverleihungen sichtbar unterstützen, fügt sich nahtlos in dieses Bild von prominenten Ex-Partnerinnen, die ihren eigenen Weg gefunden haben – und dabei offenbar auch Platz füreinander machen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gwyneth Paltrow und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Getty Images Brad Pitt und Gwyneth Paltrow, 1999