So schnappte sich Rowan Atkinson Freundin von James Acaster

Rowan Atkinson (70), weltberühmt als Mr. Bean, sorgt für Schlagzeilen – und das laut Mirror ausgerechnet durch Comedian James Acaster! James war zwei Jahre mit Schauspielerin Louise Ford zusammen, bevor das Paar 2014 getrennte Wege ging. Ein Jahr später erfuhr er dann schockiert, dass Louise und Rowan Atkinson inzwischen ein Paar waren – und das nicht direkt von ihnen, sondern über einen Zeitungsartikel! Auf der Bühne scherzte James trocken: "Ich wurde für Mr. Bean verlassen – ich glaube, das ist einmalig."

Offenbar funkte es zwischen Louise und Rowan schon während ihrer gemeinsamen Arbeit im Londoner Wyndham’s Theatre, doch James Acaster hielt die pikanten Details zunächst für sich. "Bis man für Mr. Bean verlassen wird, merkt man gar nicht, wie oft er auftaucht", witzelte er auf der Bühne. James erzählte weiter, wie allgegenwärtig die Kultfigur für ihn geworden sei – von Masken über Merchandise bis zu Werbeplakaten überall in der Stadt. Mit Humor schilderte er, wie skurril und gleichzeitig unvermeidlich die Situation für ihn war – ein kurioser Blick hinter die Kulissen eines Beziehungsdramas, das selbst Comedians nicht vorhersehen können.

Rowan Atkinson trennte sich 2015 offiziell von Sunetra Sastry, seiner ehemaligen Frau und Mutter seiner beiden Kinder, obwohl sie bereits seit dem Vorjahr getrennt lebten. Auch für seine Kinder hatte die neue Beziehung Folgen: Tochter Lily Sastry sprach offen über die Auswirkungen der Scheidung ihrer Eltern. In einem emotionalen Beitrag erzählte sie, dass die Trennung sie während ihrer Zwanziger in eine Phase von "Chaos und Einsamkeit" gestürzt habe. Sie beschrieb diese Zeit als ihren "dunkelsten Lebensabschnitt" und schilderte, wie schwer es für sie war, wieder zu sich selbst zu finden. Heute hat Lily Frieden damit geschlossen, doch die damaligen Ereignisse werfen bis heute einen Schatten auf die sonst so humorvolle Karriere ihres Vaters.

Getty Images Rowan Atkinson, 2018

Getty Images James Acaster bei Absolute Radio Live 2025 im London Palladium

Action Press Rowan Atkinson, Sunetra Sastry & Lily (l.) bei der "Johnny English Reborn"-Premiere 2011 in London