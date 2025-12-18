Nach Ehe-Aus: Patrice & Daniel Aminati im Social-Media-Sturm

Patrice und Daniel Aminati (52) haben ihr Ehe-Aus öffentlich gemacht – was danach im Netz passierte, lässt viele nur den Kopf schütteln. Seit sieben Jahren waren die beiden ein Paar, rund dreieinhalb davon verheiratet. Patrice, von der die Trennung ausging, begründete ihren Schritt mit einer veränderten Prioritätenliste nach Jahren des Kampfes gegen Hautkrebs. "Wir haben uns als Liebespaar verloren", schrieb sie auf Instagram. Auch Daniel teilte auf seinen Kanälen ein persönliches Statement. Und schnell prasselten Urteile und Unterstellungen auf beide ein.

Besonders ein Satz von Patrice sorgte bei ihren Fans für Aufruhr: Sie habe sich "für eine berufliche Zukunft" entschieden. Prompt wurde daraus in Kommentaren die Unterstellung, sie lasse ihren Mann zugunsten einer Karriere zurück. "Nichts läge mir ferner, als meinen Partner in dieser Zeit zu verlassen, um 'Karriere zu machen'", schrieb etwa eine Userin. Eine andere beschimpfte sie sogar als "undankbare Frau". Auch Daniel blieb nicht verschont: Sein Statement sei "ich-bezogen", verbunden mit der Frage, ob er sich ausreichend um seine kranke Frau gekümmert habe. Die Tonlage schwankt zwischen Schuldzuweisungen und Moralisieren – und zeigt, wie schnell Außenstehende über intime Entscheidungen richten, deren Hintergründe sie nicht kennen.

Patrice schilderte im Netz weiter, dass es schon vor der Diagnose gekriselt habe und der Alltag beide immer wieder überfordert habe. Neben all den Anfeindungen gibt es für sie und Daniel auch echte Anteilnahme und Nachfragen besorgter Fans. Viele schreiben, wie überraschend der Schritt für sie kommt, andere zeigen Mitgefühl für die gemeinsame Tochter und hoffen auf einen respektvollen Umgang miteinander. Selbst einige Promis meldeten sich bereits zum Ehe-Aus der Aminatis zu Wort.

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati, 2025

Getty Images Patrice Aminati im Mai 2025

Imago Daniel Aminati, Moderator