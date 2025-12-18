Wegen Raubüberfall: Sam Dylan musste vor Gericht aussagen

Reality-TV-Star Sam Dylan (34) hat einen belastenden Tag hinter sich: Vor Gericht musste er aussagen – es ging um den Raubüberfall auf sein Ladengeschäft, der sich vor einiger Zeit ereignet hatte. Die Verhandlung fand heute statt, und der 34-Jährige schilderte anschließend in seiner Instagram-Story, wie er die Stunden im Saal erlebt hat. Er war allein vor Ort, ohne Kameras, dafür mit vielen Fragen konfrontiert, die ihn spürbar mitnahmen. "Ich fand es ganz, ganz schlimm und niederträchtig", sagte der Social-Media-Star über die Atmosphäre. Er habe sich teilweise behandelt gefühlt, als wäre er selbst der Täter. Die Vernehmung drehte sich um Details, an die er sich nach einem Jahr nicht mehr lückenlos erinnern konnte.

In der Story berichtet Sam, dass er während des Überfalls getreten worden sei – auch dazu wurden ihm intime und genaue Fragen gestellt. "Teilweise wurde ich zu Sachen befragt, die ich ein Jahr später halt nicht mehr weiß", erklärte er und machte deutlich, wie sehr ihn die Erinnerungsabfrage unter Druck setzte. Die Prozesstage seien für ihn eine "stressige Angelegenheit" gewesen, sagte der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer weiter. Vor Gericht geht es darum, den Tathergang so präzise wie möglich zu rekonstruieren. Für die Beteiligten bedeutet das viele Nachfragen, Protokolle und Korrekturen – für ihn persönlich aber auch das erneute Durchleben eines Moments, der sein Sicherheitsgefühl erschüttert hat.

Auch abseits des Gerichtssaals hatte der Entertainer in den vergangenen Monaten mit extremem Stress zu kämpfen. Gegenüber Promiflash verriet der Realitystar bereits vor zwei Monaten, dass er sich im kommenden Jahr beruflich stark zurücknehmen will. "Ich möchte nächstes Jahr ein bisschen weniger machen. Also nächstes Jahr so zwei Shows reichen mir", erklärte Sam damals offen. Der Grund sei die Sorge vor einem möglichen Burnout. "Ich merke das manchmal, dass ich gar nicht mehr richtig zuhören kann, dass ich Ausfälle habe, und ich glaube, das ist auf Dauer nicht so gut", gab der Social-Media-Star ehrlich zu.

Sam Dylan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" in Berlin

Sam Dylan, Realitystar

Realitystar Sam Dylan im Mai 2025 in Berlin