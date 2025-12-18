Hier strahlen Dua Lipa und ihre Schwester im Mini-Bikini

Sonnenküsse über Rio: Dua Lipa (30) gönnt sich eine Auszeit in Brasilien – und Schwester Rina ist mit dabei. Auf Instagram zeigte die 30-jährige Sängerin gemeinsam mit der jüngeren Schwester eine Reihe heißer Schnappschüsse von einer Dachterrasse mit Pool, direkt über der berühmten Küstenlinie von Rio de Janeiro. Während Dua in einem leuchtend roten Mini-Bikini posiert und sich vor der gleißenden Mittagssonne die Augen abschirmt, setzt Rina auf ein verspieltes Orange, beide auf gepolsterten Liegen mit Meer und Menschenmengen im Hintergrund. Rina ließ den Post für sich sprechen, nur mit Emojis. Dua meldete sich unter den Bildern selbst zu Wort: "missin youuuu".

Der sonnige Zwischenstopp folgt auf den Konzerttrubel in Mexiko, wo die Pop-Ikone am 5. Dezember ihre "Radical Optimism"-Show beschloss und ihre Hits mit lokalen Lieblingsstücken mischte. Zum Auftakt in Mexiko-Stadt überraschte sie mit dem Bolero-Klassiker "Bésame Mucho", den sie auf Spanisch ankündigte und der sich für viele Fans wie eine Liebeserklärung an die Stadt anfühlte. Einen Tag darauf holte die Sängerin Fher Olvera von Maná auf die Bühne – gemeinsam performten sie "Oye Mi Amor", und die Band schwärmte auf Instagram von der elektrisierenden Stimmung. Zum Finale verneigte sich Dua vor Selena Quintanilla (†23) mit "Amor Prohibido" und erklärte ihre besondere Verbindung zu der Musikerin, die zwischen zwei Welten aufwuchs – ähnlich wie sie selbst zwischen Albanien und England.

Abseits der Bühne zeigt die Musikerin immer wieder, wie diszipliniert sie an sich arbeitet. In Interviews betont Dua, dass sie neue Songs und Auftritte akribisch vorbereitet: "Ich übe den ganzen Tag, wieder und wieder und wieder", sagte sie zuletzt gegenüber Variety und beschrieb, wie sie Texte liest, hört und verinnerlicht, bis jeder Einsatz sitzt. Wer ihr Social-Media-Leben verfolgt, kennt daneben ihre Leidenschaft für Bewegung und Balance – ob beim Training oder in stillen Momenten am Wasser. Mit Rina teilt die Sängerin nicht nur die Kamera, sondern offensichtlich auch das Faible für sonnendurchtränkte Auszeiten, in denen Familie, Meerblick und ein Hauch Glamour zusammenkommen.

Instagram / dualipa Rina und Dua Lipa im Mai 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Instagram / dualipa Dua und Rina Lipa im Juni 2025