"KI-Rotz": Post von Joko & Klaas sorgt für Empörung im Netz

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben auf X ein Wimmelbild (Anm. d. Red.: Ein Wimmelbild ist ein detailreiches, großformatiges Suchbild, auf dem zahlreiche Figuren, Tiere, Gegenstände und kleine Szenen dargestellt sind) im Stil von "Wo ist Walter?" geteilt – und damit einen Nerv getroffen, allerdings nicht den erhofften. Der Post erschien am Montag auf ihrem gemeinsamen Account, versehen mit dem Satz: "Dieser Service-Post ist an Wimmelbildsammelnde gerichtet." Das Bild scheint KI-generiert zu sein, was bei den Followern nicht unbemerkt blieb. Innerhalb kurzer Zeit häuften sich Kommentare mit teils ruppigen Reaktionen.

Ein Fan schrieb: "Der Anreiz von Wimmelbildern ist doch, wie viel Mühe und Liebe in den Details und der Szenerie steckt? Gratulation, dass ihr das mithilfe von KI komplett verkackt habt." Andere forderten, Joko und Klaas sollten Künstler bezahlen, statt auf KI-Generatoren zu setzen: "Geschätztes Einkommen von 10 Millionen, aber nicht in der Lage, jemandem Geld zu zahlen, um so etwas zu gestalten." Doch es gab auch versöhnlichere Töne: "Liebe euch, aber das könnt ihr auch ohne KI." Eine Reaktion des Duos auf die Kritik bleibt bisher aus.

Abseits der Netz-Debatte über KI und Detailliebe stehen Joko und Klaas seit Jahren für Entertainment, Spontanität und Publikumsspielereien. Zuletzt sorgten jedoch die TV-Projekte der beiden für Gesprächsstoff, auch weil die Quoten im Lauf der Zeit schwankten. Privat geben die Moderatoren selten tiefe Einblicke, zeigen aber immer wieder ihre freundschaftliche Dynamik, die aus On-Air-Sticheleien und Off-Air-Solidarität besteht. Genau diese Mischung aus Spieltrieb und Teamgefühl macht ihre Posts für viele so attraktiv – und erklärt vielleicht, warum die Reaktion auf ein vermeintlich leichtes Wimmelbild emotionaler ausfiel, als es der kurze "Service-Post" vermuten ließ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Moderatoren

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, 2024

Anzeige Anzeige

Joyn/Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umflauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"