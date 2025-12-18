Julian Claßens Freundin Palina macht PCO-Diagnose öffentlich

Palina, die Freundin von Julian Claßen (32), hat sich in einem emotionalen Video an ihre Fans gewandt und dabei erstmals offen über ihre Diagnose des Polyzystischen Ovarialsyndroms, kurz PCO, gesprochen. Sichtlich bewegt erklärte die Social-Media-Persönlichkeit auf Instagram: "Das fällt mir gerade unglaublich schwer zu teilen. Zum ersten Mal spreche ich über etwas, das bisher nur meine Familie wusste. PCO. Ein Wort, das mein Leben leise, aber spürbar verändert hat." Lange habe sie gezögert, diesen Schritt zu gehen, doch der Wunsch, anderen Frauen in einer ähnlichen Situation Mut zu machen, habe sie letztlich dazu bewegt. In ihren gefühlvollen Worten wandte sie sich auch direkt an Betroffene: "Du bist nicht kaputt. Du bist nicht weniger Frau. Und du bist nicht allein."

In dem Video erklärte Palina weiter, wie sehr die Diagnose sie mitgenommen habe und dass sie mit Unsicherheiten und Ängsten zu kämpfen gehabt habe. PCO ist eine hormonelle Störung, die unter anderem Auswirkungen auf den Zyklus und damit auch auf die Fruchtbarkeit haben kann. Sie wolle nun ihre Erfahrungen teilen, von den Herausforderungen bis hin zu ihren Hoffnungen und Rückschlägen. Mit ihrem Weg wolle sie Betroffene ermutigen und ihnen das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Bereits vor einigen Wochen hatte sie Andeutungen zu einer "blöden Diagnose" gemacht, ohne diese jedoch näher zu benennen. In den Kommentaren findet sich auch Julian wieder, der seiner Freundin zur Seite steht: "Das hast du unfassbar toll gesagt, Schatz. Mach dir nicht so viele Gedanken, wir schaffen das zusammen."

Bereits vor einigen Wochen hatte die Influencerin ihre Fans in einer Fragerunde wissen lassen, dass ihr Kinderwunsch trotz gesundheitlicher Herausforderungen ungebrochen sei. "Ja, am liebsten zwei", antwortete sie damals offen auf die Frage, ob sie sich Kinder wünsche. Im selben Atemzug sprach sie von einer "blöden Diagnose", ohne jedoch ins Detail zu gehen. Damit gab Palina schon damals Einblicke in ihre Gefühlswelt und deutete an, dass viele andere Frauen mit ähnlichen Sorgen zu kämpfen haben könnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina, Dezember 2025

Anzeige Anzeige