Erster Strike: Max Bornmann erhält Verwarnung im Forsthaus

Die Gemüter im Forsthaus Rampensau Germany werden immer hitziger. Vor allem die Rampensäue, die von Anfang an keine Freunde waren, geraten immer öfter aneinander. Dazu gehören auch Gina Beckmann (25) und Max Bornmann (29). Bei einer Diskussion zwischen den beiden geht Max aber zu weit – und erfährt Konsequenzen. Er wird ganz offiziell vom Forstamt verwarnt. Der Hinweis: Eine zweite Verwarnung gibt es nicht. Wenn so etwas noch einmal vorkommt, müssen er und seine Partnerin Melina Hoch (29) das Forsthaus verlassen.

Dass im Forsthaus geschrien wird, ist in der aktuellen Staffel keine Seltenheit. Auch die erhobenen Stimmen zwischen Max und Gina, während die Gruppe gerade eigentlich mit einem gemeinsamen Spiel beschäftigt ist, scheinen zwar nervig zu sein, ein besonderer Aufreger ist das aber noch nicht. Plötzlich haut Max aber mit voller Wucht auf den Tisch, stellt sich auf und droht Gina: "Junge, du kannst echt froh sein, wirklich. Du kannst froh sein." Als sie ihn fragt, ob er damit meine, dass sie froh sein könne, dass alles von Kameras gefilmt werde, entgegnet er: "Nee, dass du gestern nicht noch einen Tick näher an mich rangegangen bist." Auch wenn es bei dieser leeren Drohung bleibt, scheint Max in den Augen aller damit eine Grenze überschritten zu haben. "Max hat vollkommen über die Stränge geschlagen. Das ging gar nicht", betont Henna, während C-Bas sich ebenfalls auf Ginas Seite schlägt: "Man muss das mal aus der Sicht von Gina sehen. Wenn du dich vor einer Gina so aufbaust und auf den Tisch schlägst, natürlich wirkt das bedrohlich. Und dafür ist kein Platz." Später schießt auch die Betroffene selbst hinterher: "Max, ich würde dir mal ein Anti-Aggressions-Training empfehlen."

Tatsächlich macht es den Anschein, als bringe der Cast in diesem Jahr ein besonders hohes Streitpotenzial mit sich. Neben den Spannungen zwischen Max und Gina kam es auch schon zwischen Maurice Dziwak (27), Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) zu heftigen Streits. Auch innerhalb des Teams von Wale und Eva flogen schon die Fetzen. Ob nach der offiziellen Verwarnung des Forstamts nun ein wenig Ruhe einkehren wird, bleibt abzuwarten.

