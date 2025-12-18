Krebskranke Delani Diekmeier feiert Geburtstag in der Klinik

Dennis Diekmeiers (36) Tochter Delani kämpft tapfer gegen eine hartnäckige Krebserkrankung. Auch wenn der Fußballer und seine Frau Dana alles daran setzen, ihrem Kind das Leben aktuell so schön wie möglich zu machen, verbringen sie viel Zeit in Krankenhäusern. Am Donnerstag feiert Delani ihren 15. Geburtstag – und diesen verbringt sie ebenfalls in einer Klinik. Und nicht nur das: Das Geburtstagskind ist aufgrund der Behandlungsmethode in einem isolierten Zimmer. Im Universitätsklinikum Würzburg werden Delanis Krebszellen mit der sogenannten Imaza-Therapie bekämpft. Dabei werden ihr radioaktive Mittel gespritzt, weshalb sie nicht im selben Raum mit ihren Eltern sein darf. "Für ein Mädchen, so eingesperrt zu sein über seinen Geburtstag, den wir ja eigentlich dick feiern wollten, das ist schon heftig", meint Mama Dana zu Bild.

In Delanis Zimmer gebe es allerdings ein Fenster, durch das sie ihre Eltern sehen könne. In einem Instagram-Beitrag meint Dana, dass sie hoffe, ihre Tochter bald wieder nach Hause bringen zu können: "Die Therapie läuft und damit niemand Strahlen abbekommt, ist sie in einem Zimmer in 'Iso-Haft', wie sie sagt. [...] Wir hoffen, Ende der Woche wieder nach Hause gehen zu dürfen." Delani selbst scheint bei all den Krankenhausaufenthalten aber nie ihr Lachen zu verlieren. Zu ihrem Geburtstag widmet auch Papa Dennis seiner Tochter einen liebevollen Post: "Du bist so ein positiver, lebensfroher Mensch. Egal, wie schwer der Tag ist – du hast fast immer ein Lächeln im Gesicht und einen Spaß auf Lager. Dein Lachen und deine unglaubliche Kraft berühren mich jeden einzelnen Tag."

Delani kämpft seit Februar gegen einen bösartigen Nierentumor, der in die Lunge streute. Die Imaza-Therapie ist eine von vielen Behandlungen, die die Familie ausprobierte. Doch diesmal scheint es positive Entwicklungen zu geben: Im November berichtete Dana ihrer Community glücklich, dass die Methode anschlage: "Heute ist der beste Tag in diesem Jahr. Der Therapieversuch, wegen dem wir in Würzburg waren, hat bei Delani angeschlagen." Für ihre Familie sei das ein echter Lichtblick. Dennis betonte zudem in einem Interview mit RTL, dass nicht nur er und Dana, sondern vor allem auch Delani seit langem wieder Hoffnung haben. "Wir sehen, dass Delani wirklich besser drauf ist. Es ist schön, dass sie jetzt auch selbst wieder Hoffnung hat", betonte der ehemalige HSV-Kicker.

Anzeige Anzeige

Instagram / diekmeier2 Dennis Diekmeier mit seiner Tochter Delani

Anzeige Anzeige

Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

Anzeige Anzeige