Süß: Prinz William und Kate teilen neue Weihnachtskarte

Die Wales-Familie schickt festliche Grüße – und die kommen mit einem ganz neuen Familienfoto daher! Auf den Social-Media-Kanälen von Kensington Palace zeigten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ihre Weihnachtskarte 2025, aufgenommen im April in Norfolk. Zu sehen: William und Kate im Gras zwischen leuchtenden Narzissen mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Charlotte lehnt den Kopf an Williams Schulter, Louis sitzt entspannt auf dem Schoß seines Vaters und grinst, während Kate den Arm liebevoll um George gelegt hat. Der Fotograf hinter dem Motiv ist Josh Shinner. Dazu schreibt die Familie: "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest."

Das Bild fügt sich in die Tradition der Royals ein, zum Fest eine persönliche Karte zu veröffentlichen – und knüpft zugleich an jüngste Meilensteine an. Derselbe Fotograf hatte bereits die Geburtstagsfotos von Louis zum siebten und von George zum zwölften festgehalten. Für die neue Karte koordinierte die Familie ihre Outfits in Grüntönen: Kate im khakifarbenen Strick über Rüschenbluse und Karorock, Charlotte im gemusterten Pullover, William und Louis in passendem Strick und Jeans. Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt die 2025er-Karte wieder einen ruhigen, zärtlichen Moment in der Natur. Zuvor hatte das Paar 2024 ein animiertes Motiv aus Kates Video genutzt, in dem sie über ihre Gesundheit nach der Krebsdiagnose gesprochen hatte.

Abseits der Karte melden sich die Royals in gewohnter Weihnachtsroutine zurück. William und Kate fuhren mit George, Charlotte und Louis zum traditionellen Vorweihnachtslunch im Buckingham-Palast, den die erweiterte Familie jedes Jahr begeht. Bei Kates "Together at Christmas"-Konzert in der Westminster Abbey hinterließ der Nachwuchs zuvor seine Namen auf dem "Connection Tree" – ein kleines Ritual für Verbundenheit. Unter den Gästen des Abends traf Kate auch auf Stars wie Kate Winslet (50) und Chiwetel Ejiofor (48), bevor sie später mit ihrer Familie die Musik genoss.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance 2025

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025