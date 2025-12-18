"Spinner": Oliver Pocher schießt gegen Biyon Kattilathu

Biyon Kattilathu (41) sorgte zuletzt für Aufsehen, als er öffentlich über einen Verdacht auf Herzinfarkt berichtete. Doch nur wenig später zeigte sich der Lifecoach gut gelaunt auf einem Konzert von Xavier Naidoo (54). Während Biyon ausgelassen tanzte, war auch Comedian Oliver Pocher (47) vor Ort – und hielt mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Auf Instagram machte Olli in gewohnt scharfer Manier seinem Ärger Luft: "Sensationell... Morgens noch Herzinfarkt, abends tanzend bei Xavier! Der lügende Ehebrecher mit seiner betrogenen Frau direkt neben mir! Was für ein Spinner!"

Doch damit nicht genug: Oliver legte nach und stichelte weiter über Outfit und Auftreten des Influencers: "Der schlechteste Schauspieler der Welt, in Lederhose und V-Ausschnitt." Die Schärfe der Worte ließ in den Kommentarspalten nicht lange auf Reaktionen warten, während sich Biyon zu Olivers Attacke zunächst nicht direkt äußerte. Der Kontrast zwischen Klinik-Sorge am Morgen und Partystimmung am Abend konnte der Komiker offenbar nicht nachvollziehen.

Doch was genau ist eigentlich passiert? Der Autor hatte seinen Fans zuvor geschildert, wie sehr ihn die plötzlichen Herzprobleme verunsichert hatten und dass er sich umfangreichen Untersuchungen unterziehen musste, bevor er wieder entlassen wurde. Seit Jahren gibt der Coach auf seinen Kanälen Einblicke in sein Leben, teilt emotionale Momente, aber auch private Höhen und Tiefen mit seiner Community. Oliver wiederum sorgt seit langem mit bissigen Kommentaren über andere Prominente für Schlagzeilen, nutzt seine Reichweite immer wieder, um sich öffentlich über Kolleginnen und Kollegen zu äußern und scheut die direkte Konfrontation nicht.

Getty Images / Andreas Rentz; Instagram / biyon Oliver Pocher und Biyon Kattilathu

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Xavier Naidoo, im April 2024

Instagram / biyon Biyon Kattilathu, Dezember 2025