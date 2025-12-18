Diese Stars treten bei "Das große Promibacken" 2026 an

Kaum zu glauben, aber Das große Promibacken wird 2026 zehn Jahre alt. Zum Jubiläum versammelt der beliebte Back-Wettbewerb laut Presseportal einen ganz besonderen Cast. Aus den Bereichen Fernsehen, Film, Show, Sport und Musik ist alles vertreten. Unter anderem stellen sich die Moderatoren Arabella Kiesbauer (56) und Alexander Mazza (53) an den Ofen, ebenso wie die Schauspielerinnen Anna-Sophie Briest und Rebecca Immanuel. Ebenfalls mit dabei sind Schlager-Sternchen Anna-Carina Woitschack (33), Sänger Maximilian Arland und Entertainer Thomas Hermanns (62). Komplett werden die Kandidaten durch Liebes-Expertin Paula Lambert (51), Artist René Casselly (29) und Ex-Nationalspieler Thomas Helmer (60). Los geht es schon am 11. Februar um 20:15 Uhr bei Sat.1.

Bei der Jubiläumsstaffel von "Das große Promibacken" darf natürlich auch die Jury, die seit zehn Jahren die Backwerke der Promis bewertet, nicht fehlen. Auch in diesem Jahr werden die Punkte wieder von der Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes, Bettina Schliephake-Burchardt, und Sterne-Pâtissier Christian Hümbs verteilt. Aber Moderatorin Enie van de Meiklokjes (51) darf natürlich auch nicht fehlen. Die vergangene Staffel der Show ging im April dieses Jahres zu Ende – die strahlende Gewinnerin war Amira Aly (33). Sie durfte den goldenen Cupcake dank einer beeindruckenden Punktzahl von 19 von insgesamt 20 möglichen Punkten mit nach Hause nehmen.

"Das große Backen" und sein Promi-Special begeistern bereits seit Jahren die Zuschauer im Vorabend-Programm. Dabei entstehen die ausgefallenen Backkreationen. Eine große Frage, die viele Fans lange beschäftigte, war: Was passiert eigentlich nach dem Ende der Dreharbeiten mit den Kuchen und Torten? Die Jury probiert immerhin meist nur ein kleines Stück. Auf diese Frage hatte Moderatorin Enie im Sommer eine Antwort. "Die Torten werden alle gegessen. Es klingt unwahrscheinlich, ist aber wahr", erklärte sie bei TikTok. Die Backwerke werden dann unter den rund 70 Set-Mitarbeitern verteilt.

Anzeige Anzeige

Joyn/Claudius Pflug Das Cast der Jubiläumsstaffel "Das große Promibacken" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug Amira Aly bei "Das große Promibacken" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug Christian Hümbs, Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt