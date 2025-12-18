Lindsay Lohan bestreitet Beauty-Eingriffe trotz jungem Look

Lindsay Lohan (39) präsentierte sich auf Instagram so frisch und jugendlich wie nie zuvor und zeigte dabei Nahaufnahmen ihrer makellosen Haut. Doch kaum waren die Bilder online, flammten erneut die Gerüchte um mögliche Schönheitsoperationen auf. Die Schauspielerin hat solche Anschuldigungen in der Vergangenheit jedoch vehement zurückgewiesen. Gemeinsam mit ihrem Pressesprecher wies sie im Mai die Spekulationen zurück und nannte sie "gemein" und "völlig unbegründet". Sie betonte zudem, dass sie in ihrem vollgepackten Terminplan gar keine Zeit für solche Eingriffe habe.

Lindsay erklärte stattdessen, dass ihr junges Aussehen das Resultat eines gesunden Lebensstils sei. Nach der Geburt ihres Sohnes Luai habe sie beispielsweise ihre gesamte Hautpflege- und Ernährungsroutine umgestellt. Ihre empfindlich gewordene Haut habe sie dazu veranlasst, ihrer Gesundheit eine noch höhere Priorität einzuräumen. In früheren Interviews verriet Lindsay, dass sie unter anderem auf frische Säfte, grünen Tee und viel Wasser schwört, um ihre Vitalität zu unterstützen. Auch ihr Umzug nach Dubai habe sie positiv geprägt, da das Leben dort ihr mehr Ruhe und Privatsphäre ermöglicht.

Seit 2020 lebt Lindsay gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas dauerhaft in Dubai, wo die beiden ein zurückgezogenes Leben führen. Die Schauspielerin schätzt die Gelassenheit, die sie dort gefunden hat, und hat sich dank ihres Partners einen positiveren Umgang mit dem Alltäglichen angewöhnt. Obwohl die Gerüchte um ihre strahlende Erscheinung nicht abreißen, bleibt Lindsay entspannt und konzentriert sich darauf, ein gesundes und zufriedenes Leben zu führen – sowohl privat als auch beruflich.

Getty Images Lindsay Lohan, November 2024

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan macht ein Selfie im Dezember 2025

Imago Lindsay Lohan mit Ehemann Bader Shammas bei der Weltpremiere von Freakier Friday im El Capitan Theatre in Los Angeles, 22.07.2025