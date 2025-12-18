Warner Bros. warnt Aktionäre vor Paramount-Übernahmeangebot

Warner Bros. Discovery hat seine Aktionäre aufgefordert, das feindliche Übernahmeangebot von Paramount in Höhe von 108 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 92 Milliarden Euro, abzulehnen, wie Deadline berichtet. Das Unternehmen erklärte, dass das bereits angenommene Angebot von Netflix weiterhin als finanziell überlegen gelte. Vor allem kritisierte Warner Bros. Discovery, dass Paramounts Angebot von der Familie Ellison nicht ausreichend abgesichert sei. Statt einer festen Zusage der Finanzmittel habe Paramount lediglich einen widerrufbaren Trust als Sicherheit genannt, was erhebliche Zweifel an der Stabilität der Finanzierung aufwerfe.

Das Board von Warner Bros. Discovery zeigte sich zudem enttäuscht über das Verhalten von Paramount, deren Angebot am 8. Dezember eingegangen war. Die zurückliegende Kommunikation habe laut Unternehmensleitung mehrfach auf die Notwendigkeit einer verbindlichen Finanzierung hingewiesen. Zusätzlich dazu gibt es Pläne, Warner Bros. Discovery bis spätestens zum dritten Quartal 2026 in zwei eigenständige Unternehmen aufzuteilen. Mit der Annahme des Netflix-Angebots würde Discovery Global Networks ausgegliedert und Warner Bros. in das Portfolio von Netflix integriert. Paramount könnte sein Angebot noch nachbessern, doch diese Entscheidung bleibt abzuwarten.

Die Situation zeigt, wie sehr sich der Medienmarkt in den vergangenen Jahren verändert hat. Warner Bros. stand in nur einem Jahrzehnt bereits unter der Kontrolle von vier unterschiedlichen Eigentümern. Trotz des milliardenschweren Wettstreits bleibt eine skeptische Stimmung in der Branche spürbar, die durch umfangreiche Stellenkürzungen und wirtschaftliche Herausforderungen, auch bei anderen Giganten wie Amazon, noch verstärkt wird. Paramounts derzeitiger Vorstoß wird zudem von prominenten Investoren unterstützt, was die Brisanz des Übernahmekampfes weiter verschärft. In einer ohnehin angespannten Medienwelt könnte der Ausgang dieses Deals das Gleichgewicht der Branche nachhaltig verändern.

Imago Warner-Bros.-Logo in einer Fotoillustration zum Netflix-Paramount-Bieterwettstreit um Warner Bros., Créteil, 10. Dezember 2025

Paramount+ Paramount+ Logo

Pascal Le Segretain/Getty Images Netflix-Logo

