TikTok-Star Kay Flock zu 30 Jahren Haft verurteilt

Rapper Kay Flock, mit bürgerlichem Namen Kevin Perez, ist in New York zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Der 22-Jährige, der mit seinem Drill-Hit "Shake it" – gemeinsam mit Cardi B (33) – auf TikTok weltweit bekannt wurde, stand in Manhattan vor Richter Lewis Liman, der das Urteil im voll besetzten Gerichtssaal verkündete. Laut New York Post soll Kay eine brutale Gang mitgelenkt haben, die zwischen 2020 und 2022 in der Bronx und in Upper Manhattan eine Serie von Schießereien ausgelöst haben soll. Dabei wurden zahlreiche Menschen beschossen, verletzt und auch getötet.

Während die Staatsanwaltschaft bis zu 50 Jahre forderte, plädierte die Verteidigung auf 10 Jahre. Besonders brisant: Die Anwälte begründeten ihr Milde-Gesuch mit einer angeblichen geistigen Behinderung und behaupteten zudem, ein Crew-Mitglied habe den Rapper in Wahrheit "gemanagt". Der Richter widersprach dem. Kays Erfolg in der Musik sei ein Indiz gegen gravierende intellektuelle Defizite. "Dein Leben auf der Straße ist alles, was du je gekannt hast – das ist traurig und tragisch", sagte der Richter in der Verhandlung laut New York Post. Und weiter: "Deine Verbrechen waren äußerst schwerwiegend. Du hast Leben missachtet. Du hast verhöhnt, gefeiert und eine Kultur der Gewalt mitgeschaffen."

Im Gerichtssaal zeigte sich Kay emotional und sprach davon, dass ihn die bisherige Zeit hinter Gittern verändert habe. "Wer ich mit 18 war, ist nicht, wer ich heute bin", erklärte er und wies darauf hin, dass er schon mit zwölf Jahren begonnen habe, seine Familie finanziell zu unterstützen. Er berichtete, er habe in der Haft "Gott gefunden" und müsse offenbar erst "durch die Dunkelheit gehen, um das Licht zu sehen". Auf Social Media hatte sich der Rapper zuvor allerdings deutlich härter präsentiert: In einem Instagram-Post prahlte er damit, den "Höchststand übertroffen" zu haben, und postete in Großbuchstaben "KILL ALL RATS", was die Staatsanwaltschaft als klaren Seitenhieb auf den Kronzeugen wertete.

