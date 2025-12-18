Sophia Thomalla ist wegen Alex an Weihnachten oft unterwegs

Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) planen die Festtage mal wieder fern der Heimat: Statt Tannenbaum und Plätzchenduft in Deutschland zieht es das Paar rund um Weihnachten nach Australien, wo sich der Tennisprofi auf die Australian Open in Melbourne vorbereitet. Bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" sprach Sophia offen darüber, wie sehr sich ihr Dezember verändert hat und dass die gemeinsame Zeit in Down Under längst zur Routine geworden ist. "Weihnachten habe ich in den vergangenen Jahren so ein bisschen schleifen lassen", sagte die Moderatorin gegenüber Bunte und machte klar, dass sich Prioritäten verschieben, wenn die Saison ihres Partners direkt zum Jahresbeginn Fahrt aufnimmt. Besonders eine Sache schmerzt daheim: "Meine Mutter ist sehr traurig darüber."

Ganz ohne Traditionen geht es aber nicht: Geschenke bleiben gesetzt. "Doch, wir schenken uns schon was zu Weihnachten", bestätigte die Are You The One?-Moderatorin, hielt Details jedoch bewusst zurück: "Aber was, das sage ich nicht." Während das Paar die Sonne der Südhalbkugel genießt, hat Mama Simone (60) übrigens Ersatz gefunden und feiert mit Partner René und dessen Tochter Denise (35).

Sophia, die ein Leben zwischen Kontinenten führt, hat sich insgesamt eine entspanntere Herangehensweise an die Adventszeit angewöhnt. Mit Alexander verbindet sie nicht nur die Liebe, sondern auch ein Verständnis für unkonventionelle Lebensweisen. Während die Feiertage für die Schauspielerin inzwischen weniger durch Rituale geprägt sind, genießt sie es offenbar, die Zeit flexibel und ohne strikte Traditionen zu gestalten.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Pärchenurlaub

Instagram / simonethomalla Simone und Sophia Thomalla im Dezember 2025

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und ihr neuer Hund Mischka kuscheln im Oktober 2025