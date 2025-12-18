Triggerwarnung im Forsthaus: Marc-Robins Frauenbild schockt

Vor Beginn der elften Folge von Forsthaus Rampensau Germany sieht sich der Sender gezwungen, eine Triggerwarnung auszusprechen. Grund dafür sind Aussagen einer Rampensau. "In der nachfolgenden Sendung fallen Aussagen von Marc-Robin, die ein diskriminierendes Frauenbild widerspiegeln. Joyn distanziert sich ausdrücklich von dieser frauenfeindlichen Haltung. Die Szenen könnten emotional fordernd sein. Bitte schaue die Inhalte nur, wenn du dich emotional stabil genug fühlst", heißt es darin. Schon nach wenigen Minuten werden die angeteaserten Szenen gezeigt. Marc-Robin sitzt gemeinsam mit Dilara Kruse und Maurice Dziwak (27) in der Küche und erzählt von einer Springbreak-Veranstaltung, zu der er als VIP eingeladen gewesen war. Scheinbar waren dort auch viele Frauen anwesend, über die der Realitystar sich eindeutig abwertend äußert.

"Da waren so ein Haufen 'Schlampen', das muss man schon sagen. Vor meiner Lounge standen 50 Stück, die darum gebettelt haben, in meine Lounge standen 50 Stück, die darum gebettelt haben, in meine Lounge zu dürfen", beginnt er. Dilara, sichtlich geschockt von seinen Worten, weist ihn darauf hin, diese Beleidigung nicht zu verwenden. Marc-Robin rudert daraufhin zurück und bezeichnet sie "nett ausgedrückt" als "Bitches". Dann erzählt er weiter: "Ich hatte ein paar Kumpels dabei und die hatten richtig Bock. Und dann hab ich gesagt, 'okay, holt die rein' und ich habe die richtig hopsgenommen. Die kleben da an meinem Arsch und egal was ich gesagt oder gemacht habe, die bleiben da. Der einen habe ich meine Mische über den Kopf geschüttet, das hat die nicht gejuckt. Einfach nur dumm. Deswegen auch Schlampen. Die haben darum gebettelt. Ich hätte denen ins Gesicht spucken können und die wären trotzdem dageblieben und hätten gesagt: 'Bitte geh mit mir aufs Hotelzimmer'. Da war so ein Bottich mit Eiswürfeln, ich habe die einfach auf die geworfen." Einer Frau habe er sogar mit seiner Zigarette auf den Kopf geascht. "Die hat das alles nicht gejuckt. Die haben alles gemacht, um bei mir in der Lounge zu sein", so Marc-Robin.

Dilara und Maurice sind schockiert davon, wie Marc-Robin ihnen die Situation schildert. Zwar sprechen sie ihn nicht direkt darauf an, später im Interview machen sie ihrem Entsetzen aber Luft. "80 Prozent der Frauen sind halt so geil auf Marc-Robin und er kann jede – wie war das – 'Schlampe' haben. Marc-Robin sieht Frauen als ein Objekt. Und er entscheidet, wer eine 'Bitch' ist", erzählt Dilara voller Ironie ihrer Teampartnerin Yeliz Koc (32). Maurice sagt gegenüber seinem Vater Frank: "Paps, es gibt sie Menschen, wenn die ein bisschen Erfolg haben, dann steigt das denen zu Kopf. Ich weiß nicht, ob er eine Schwester hat, aber jeder hat eine Mutter. Und stell mal vor, jemand würde so über deine Mutter reden. Oder generell über Mütter."

Joyn Marc-Robin Wenz bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Star

Joyn Yeliz Koc und Dilara Kruse bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025