Katie-Price-Ex Kieran Hayler bestreitet Missbrauchsvorwürfe

Kieran Hayler (38), der Ex-Mann von Reality-Star Katie Price (47), hat sich vor Gericht zu den schweren Vorwürfen gegen ihn geäußert – und plädiert auf nicht schuldig. Laut The Sun soll er ein damals 13-jähriges Mädchen in West Sussex mehrfach vergewaltigt und sexuell angegriffen haben, als er noch mit Katie verheiratet war. Die mutmaßlichen Taten sollen sich demnach zwischen Juni und Oktober 2016 ereignet haben. Vor dem Lewes Crown Court bestritt Kieran nun alle vier Anklagepunkte, drei wegen Vergewaltigung und einen wegen sexueller Nötigung. In einem dunkelblauen Anzug, weißem Hemd und grauer Krawatte trat er in dem Gerichtssaal auf und gab seine Stellungnahme aus dem Dock ab.

Der zuständige Richter Stephen Mooney setzte einen Prozessbeginn für den 6. Oktober des kommenden Jahres an, die Hauptverhandlung soll etwa eine Woche dauern. Zunächst bleibt Kieran gegen Auflagen auf freiem Fuß, muss aber zu einem weiteren Vorbereitungstermin am 23. April 2026 wieder vor Gericht erscheinen. Der Richter machte deutlich, dass der Angeklagte eine ausführliche Verteidigungsschrift vorlegen muss und warnte: Wer dem Prozess fernbleibt, riskiert, dass das Verfahren auch in Abwesenheit fortgesetzt wird. Kieran war im Oktober 2025 nach Ermittlungen der Polizei formell angeklagt und anschließend auf Kaution entlassen worden. Ein Sprecher hatte da bereits erklärt: "Kieran Hayler weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurück."

Kieran, der unter anderem als Stripper und Schauspieler bekannt ist, heiratete Katie 2013 auf den Bahamas. Die Reality-TV-Persönlichkeit war zuvor mit Sänger Peter Andre (52) und Cagefighter Alex Reid (50) verheiratet. Kieran und Katie trennten sich 2018 nach Untreuevorwürfen und ließen sich 2021 scheiden. Später verlobte sich Kieran mit Michelle Penticost, die Beziehung endete im Februar dieses Jahres.

Jeff Spicer/Getty Images Katie Price und Kieran Hayler in London 2016

Getty Images Kieran Hayler im Mai 2016 in London

