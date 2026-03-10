"Bridgerton" Staffel 4: John Stirlings früher Tod erklärt

Der plötzliche Tod von John Stirling in Staffel vier von Bridgerton hat bei den Fans für Diskussionen gesorgt. In Folge sechs verstirbt Francesca Bridgertons Ehemann John, gespielt von Victor Alli, völlig unerwartet – ein Schicksalsschlag, der in den Buchvorlagen von Julia Quinn viel später an der Reihe ist. Dort stirbt der Earl of Kilmartin nämlich erst in Band sechs, zu Beginn der Geschichte, die sich um Francescas zweite große Liebe dreht. Durch die zeitliche Verschiebung in der Netflix-Serie nehmen Johns Beerdigung und Francescas Trauer in Folge sieben einen großen Teil der Handlung ein, während die eigentlichen Hauptfiguren Benedict und Sophie zeitweise in den Hintergrund rücken. Viele Zuschauer kritisierten diese Entscheidung, doch Showrunnerin Jess Brownell hat nun gegenüber dem Magazin People erklärt, warum sie Johns Tod bewusst vorgezogen hat.

Die Entscheidung sei keineswegs willkürlich gewesen, sondern habe eine wichtige Funktion für die zentrale Liebesgeschichte zwischen Benedict und Sophie, so Brownell. "Ich glaube, dass Johns Tod eine wichtige Rolle in der Geschichte von Benedict und Sophie spielt", erklärte sie dem Magazin. Da zwischen den beiden eine riesige Hürde existiere, nämlich der Klassenunterschied, habe der tragische Verlust genau das sein können, was vor allem Violet und Benedict erlaube, ihre Perspektive zu ändern. Der Schicksalsschlag lasse alle erkennen, was wirklich zählt: "Denn wenn man einen Verlust wie diesen erlebt, realisiert man, dass das Leben kurz ist und Liebe die allerwichtigste Sache." So würden Johns Tod und Francescas Trauer sowohl Matriarchin Violet als auch Benedict selbst dazu bringen, Benedicts Situation mit Sophie verständnisvoller zu sehen.

Die Planung für Johns frühen Tod sei bereits getroffen worden, bevor Hannah Dodd (30) und Victor Alli für Staffel drei zu "Bridgerton" stießen. Brownell sei es besonders wichtig gewesen, Victor den Zeitplan für seine Figur gleich mitzuteilen: "Er sollte nicht damit überrascht werden, dass er stirbt." Mit der Eheschließung in Staffel drei und dem Tod in Staffel vier habe man der Geschichte von John und Francesca genug Zeit gegeben, um das Paar kennenzulernen, aber auch, um John angemessen zu betrauern. In Staffel fünf oder sechs wird dann Francescas zweite große Liebe im Mittelpunkt stehen – mit Johns Cousine Michaela, die in der Buchvorlage noch Cousin Michael war. Am Ende von Staffel vier verließ Michaela Francesca abrupt, nachdem diese nach ihrer Hand gegriffen hatte, was auf die komplizierte Beziehung zwischen den beiden hindeutet.

Liam Daniel / Netflix Hannah Dodd als Francesca Bridgerton, Victor Alli als John Stirling, Masali Baduza als Michaela in "Bridgerton" Staffel vier

Instagram / juliaquinnauthor Autorin Julia Quinn

Liam Daniel / Netflix Masali Baduza als Michaela und Hannah Dodd als Francesca Bridgerton, "Bridgerton" Staffel vier