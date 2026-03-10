Beauty-Eingriff: Daniela Katzenberger lässt Gesicht lasern

Daniela Katzenberger (39) hat ihre Fans mit einem schockierenden Foto in ihrer Instagram-Story überrascht. Der TV-Star zeigte sich dort mit einem verbrannten, stark geröteten Gesicht – das Ergebnis einer intensiven Laser-Behandlung. Auf dem Bild ist ihr halbes Gesicht zu sehen, die Haut ist nicht nur deutlich gerötet und geschwollen, sondern auch mit kleinen Pusteln übersät. Die Reality-TV-Bekanntheit kommentierte den drastischen Anblick mit gewohntem Humor: "Muddi hat sich ne kleine Laser-Session gegönnt. Sehe aus wie ne frische Portion Carpaccio … man gönnt sich ja sonst nichts", schrieb sie zu dem Schnappschuss und versah ihre Worte mit mehreren lachenden Emojis.

Welche genaue Laser-Behandlung Daniela durchführen ließ, verriet sie nicht. Bei intensiveren Laserbehandlungen können jedoch durchaus Rötungen, Schwellungen und krustige Haut auftreten – was auf dem Instagram-Bild deutlich zu sehen ist. Ob es sich dabei um einen Beauty-Unfall handelte oder die Reaktion im erwarteten Rahmen liegt, klärte die Katze nicht auf. Solche Behandlungen sollen das Hautbild nach der Heilungszeit allerdings sichtbar verbessern, indem sie die Kollagenbildung anregen, Pigmentflecken reduzieren und die Haut erneuern.

Dass Daniela ein Fan von Schönheitsoptimierungen ist, macht sie schon lange kein Geheimnis mehr. Neben einer Brustvergrößerung und einer Augenlidstraffung sucht sie regelmäßig Ärzte für verschiedene Beauty-Eingriffe auf. Ob Botox gegen Schweißbildung unter den Achseln, ein Phenolpeeling gegen dunkle Augenringe oder Hyaluron-Spritzen gegen Falten – die Reality-TV-Bekanntheit steht offen dazu, dass sie gerne nachhilft, um sich rundum wohlzufühlen. "Ich hab mir Hyaluron in die Nasolabialfalte und in die 'Zornesfalte' auf der Stirn spritzen lassen, weil ich keinen Bock habe, dass die Leute denken, ich bin pissig", erklärte sie den Grund für eine ihrer Behandlungen. Trotz der aktuellen Rötungen bleibt Daniela ihrem Motto treu: Ein bisschen Selbstironie ist die beste Medizin gegen jede Nebenwirkung.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, März 2026

Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in den Anfängen ihrer Karriere