"Traumfrau": Teezy schwärmt von seiner Freundin Jeje Lopes

Teezy kann sein Liebesglück kaum in Worte fassen. Bei der Premiere von The 50 in Köln schwärmt der Realitystar jetzt im Interview mit Promiflash in den höchsten Tönen von seiner Freundin Jeje Lopes, mit der er seit Ende August eine Beziehung führt. "Es läuft fantastisch. Ich kann nur sagen, Traumfrau. Die Beziehung ist unfassbar gut", erklärt er begeistert. Jeje habe ihm gezeigt, was Liebe bedeutet. "Sie hat mich wirklich auf den richtigen Weg gebracht. Ich war davor immer so ein bisschen verstört. Ich wusste nicht, wohin. Aber durch sie habe ich wirklich gecheckt, wie Liebe funktioniert", verrät Teezy.

Besonders beeindruckt zeigt sich der Realitystar von Jejes fürsorglicher Art. "Sie kümmert sich maximal um mich. Sie stellt sich immer hinten an, obwohl sie es eigentlich die sein sollte, die vorausgehen sollte oder irgendwie sagen soll, ich brauche das und das, stellt sich trotzdem hinten an und sagt, erst du, dann ich", schwärmt er im Interview mit Promiflash. Doch damit nicht genug: Auch ihr Humor begeistert ihn. Teezy verrät, dass Jeje unglaublich lustig sei und die beiden den gleichen Humor teilen. "Dazu kommt das wundervolle Aussehen. Jackpot", erklärt Teezy abschließend.

Jeje und Teezy hatten ihre Beziehung erst vor wenigen Monaten mit einem liebevollen Video auf Instagram offiziell gemacht. In dem Clip saßen die beiden auf einem Bett, umarmten sich innig und wirkten sichtlich verliebt. Ihren Beitrag betitelte die Social-Media-Bekanntheit damals humorvoll mit den Worten: "Ja, wat denn?" Daraufhin kommentierte Teezy das Video mit "Die Liebe meines Lebens" sowie Emojis eines Fingerschwurs und eines roten Herzens. Seitdem scheinen die beiden noch enger zusammengewachsen zu sein und wirken heute glücklicher denn je.

Instagram / kingmorteezy Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kingmorteezy Jeje Lopes und Teezy, Weihnachten 2025

Instagram / jejellopes Jeje Lopes und Teezy , Reality-TV-Bekanntheiten