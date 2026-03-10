Alkoholtabu: Jax Taylor & Brittany erzielen Sorgerechts-Deal

Brittany Cartwright (37) und Jax Taylor (46) haben sich auf eine Sorgerechtsvereinbarung für ihren vierjährigen Sohn Cruz geeinigt. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Portal TMZ vorliegen, haben die beiden Realitystars einen detaillierten Plan ausgearbeitet, der unter anderem strenge Alkohol- und Drogenrestriktionen beinhaltet. Beide vereinbarten, während der Zeit mit ihrem Sohn weder unter dem Einfluss von Alkohol, Marihuana noch anderen illegalen Substanzen zu stehen. Das gemeinsame Sorgerecht sieht vor, dass Brittany Cruz häufiger sehen wird – Jax hat seinen Sohn jedes zweite Wochenende und mittwochs bei sich. Alimentezahlungen sind nicht vorgesehen, stattdessen trägt jeder die Kosten, die während der jeweiligen Betreuungszeit anfallen.

Die Vereinbarung regelt zudem wichtige Entscheidungen in Bezug auf Cruz' Gesundheit, Bildung und allgemeines Wohlergehen, für die beide gemeinsam verantwortlich sind. Sollten sich Brittany und Jax bei gesundheitlichen Fragen nicht einigen können, hat die Realitydarstellerin das letzte Wort. Darüber hinaus haben die beiden einen Feiertagsplan aufgestellt und festgelegt, dass neue Partner erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten dem Kind vorgestellt werden dürfen. In den Dokumenten verpflichten sich beide außerdem, Cruz' Geburtstage nach Möglichkeit gemeinsam zu feiern und sich vor ihrem Sohn nicht gegenseitig schlechtzumachen.

Brittany und Jax hatten 2019 geheiratet, nachdem sie vier Jahre lang eine On-Off-Beziehung geführt hatten. Die Trennung erfolgte 2024, während Jax sich wegen schwerer psychischer Probleme, darunter einer bipolaren Störung und einer posttraumatischen Belastungsstörung, in Behandlung befand. Der "Vanderpump Rules"-Star hatte später erklärt, die Scheidung sei aufgrund der toxischen Beziehung notwendig gewesen. Brittany hatte nach der Trennung eine kurze Romanze mit Brandon Hanson und konzentrierte sich im Herbst vergangenen Jahres auf sich selbst, indem sie sich einem umfassenden Schönheitseingriff unterzog.

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Mai 2025

Instagram / https://www.instagram.com/mrjaxtaylor/?hl=de Jax Taylor und sein Sohn Cruz im Juli 2024