Arnold Schwarzenegger kündigt "King Conan"-Fortsetzung an

Arnold Schwarzenegger (78) plant eine Rückkehr zu einer seiner legendären Filmrollen: Der Schauspieler kündigte jetzt beim Arnold Sports Festival in Columbus ein neues Conan-Abenteuer mit dem Titel "King Conan" an. Gegenüber TheArnoldFans verriet er Details zum dritten Teil der Filmreihe, die nach den 80er-Jahre-Klassikern "Conan der Barbar" und "Conan der Zerstörer" fortgesetzt werden soll. Als Regisseur und Drehbuchautor ist Christopher McQuarrie vorgesehen, der in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Tom Cruise (63) an den letzten vier Mission: Impossible-Filmen bekannt geworden ist. Das Studio 20th Century soll den Filmemacher bereits angeheuert haben.

Inhaltlich wird sich "King Conan" mit einem gealterten Protagonisten beschäftigen: "Es geht um die alte, großartige Geschichte, dass Conan 40 Jahre lang König war und nun aus dem Königreich vertrieben wird", erklärte Arnold. "Natürlich gibt es Konflikte, aber irgendwie kehrt er zurück, und es bricht Chaos aus – Wahnsinn, Gewalt, Magie, Kreaturen und dergleichen. Und natürlich gibt es jetzt auch jede Menge Special Effects." Das Studio verfüge über genügend Budget, um den Film richtig groß zu machen, schwärmte Arnold. Die Rolle werde aktuell altersgerecht für ihn geschrieben: "Sie schreiben sie nicht so, als wäre ich vierzig, sondern altersgerecht. Ich werde trotzdem reinkommen und ordentlich austeilen, aber es wird anders sein."

Eine offizielle Bestätigung durch das Studio steht noch aus, weshalb das Projekt sich vermutlich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Ein konkreter Kinostart ist bislang nicht bekannt, frühestens wird mit einem Release Ende 2027 oder 2028 gerechnet. Arnold hatte seine Karriere als Bodybuilder begonnen und sich in den 1980er-Jahren mit Actionfilmen wie "Terminator", "Predator" und eben den Conan-Filmen zum Hollywood-Star entwickelt. Später war er von 2003 bis 2011 als Gouverneur von Kalifornien politisch aktiv, bevor er wieder ins Filmgeschäft zurückkehrte.

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Charity-Auktion "Special Dinner for Climate Action" in Going, Österreich, 22. Januar 2026

Getty Images Christopher McQuarrie im August 2018

United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"