Die britischen Royals wurden bei Commonwealth Day ausgebuht

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) wurden am 9. März vor der Westminster Abbey in London von einer lautstarken Gruppe von Monarchiegegnern empfangen. Anlässlich des jährlichen Commonwealth-Gottesdienstes versammelte sich die antimonarchistische Bewegung "Republic" vor der Kirche, um ihren Protest gegen die königliche Familie deutlich zu machen. Mit gelben Plakaten ausgestattet, machten die Demonstranten ihrem Unmut Luft und überschatteten den feierlichen Anlass mit harscher Kritik. Auf den Plakaten waren Forderungen wie "Schafft die Monarchie ab" und "Nieder mit der Krone" zu lesen, berichtet das Magazin OE24. Besonders provokant war ein Schild, das sich direkt an König Charles (77) richtete und die Frage stellte: "Charles, was wusstest du?"

Die Proteste standen im Zusammenhang mit der jüngsten Verhaftung von Andrew im vergangenen Monat wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. Demonstranten hielten zudem Bilder von Andrew hoch, die im Zuge der Epstein-Akten an die Öffentlichkeit gelangt waren. Es war das erste Mal seit dem Skandal, dass die Königsfamilie wieder geschlossen in der Öffentlichkeit auftrat. Trotz der aufgeladenen Stimmung und der lauten Protestrufe ignorierten William und Kate, die eine wichtige Rolle für den Fortbestand der Monarchie einnimmt, die Vorwürfe und bewahrten ihre Ruhe. Kate erschien in einem eleganten, marineblauen Mantelkleid von Catherine Walker an der Seite ihres Mannes und lächelte den wartenden Royal-Anhängern zu.

Abseits der Szenen vor der Abtei gilt der Commonwealth Day seit Jahren als fester Termin im Kalender von William und Kate. Das Paar, das 2011 heiratete, tritt bei großen Anlässen häufig gemeinsam auf und nimmt sich nach offiziellen Terminen Zeit für kurze Gespräche mit wartenden Fans. Privat leben die beiden mit ihren drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) in der Nähe ihrer Schulen. William betont in Interviews immer wieder die Bedeutung von Familie und Verlässlichkeit im Alltag, was sich auch in ihren gemeinsamen Auftritten zeigt.

Imago Prinz William und Prinzessin Kate, Ankunft zum Commonwealth Day

Imago Prinzessin Kate und Prinz William, Ankunft zum Commonwealth Day Service

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William kommen zum Commonwealth Day Service 2026 an der Westminster Abbey in London