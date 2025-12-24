Bretman Rocks ungewöhnlicher Influencer-Alltag auf Hawaii

Bretman Rock (27) hat Los Angeles hinter sich gelassen – und lebt heute seinen Traum auf Hawaii. Während andere Influencer in Hollywood nachts auf Partys unterwegs sind, steht Bretman nach eigenen Angaben schon gegen 6:30 Uhr auf, füttert seine sechs Hunde und 40 Hühner, geht ins Gym und dreht zwischendurch ein paar TikToks. Besonders ein nur sieben Sekunden langer Clip, in dem seine Hühner zu Doechiis Hit "Anxiety" über den Bildschirm watscheln, sorgt gerade für Aufsehen: Das Video ist bei den ersten US-TikTok-Awards für den "Video of the Year"-Award nominiert. Zu seinem Leben fernab von L.A. sagte Bretman im Interview mit dem Magazin People, er lebe "auf dem Papier ein langweiliges Leben" – doch seine Fans feiern genau das.

Dass der Social-Media-Star sich so weit von der klassischen Influencer-Hochburg entfernt hat, war eine bewusste Entscheidung. Bretman erzählt, er habe früher viele Kollaborationen mit anderen Netz-Stars gemacht, diese aber irgendwann als zu unauthentisch empfunden. "Ich sehe diese Leute für die Collabs oft zum ersten Mal im Video", erklärte er. Für ihn sei es schwer, vor der Kamera Freundschaften zu spielen, die es im echten Leben gar nicht gebe, und mit den "L.A.-Girlies" könne er sich ohnehin nicht richtig identifizieren. Stattdessen baut der Content-Creator seine Karriere von Hawaii aus weiter auf. Er fliegt nur noch alle ein bis zwei Monate nach Los Angeles, lässt sich von seinem Management die Termine dann eng takten und kehrt so schnell wie möglich in sein Insel-Refugium zurück. Dort konzentriert er sich auf neue Inhalte: Statt Smokey-Eyes und Contouring stehen jetzt seine langen Haare, Latte Art und das Landleben mit seinen Hühnern im Fokus.

Der Influencer, der als Kind von den Philippinen nach Hawaii gezogen ist, beschreibt sein Zuhause scherzhaft als "kleinen Felsen mit vier Menschen und 40 Hühnern". In Supermärkten wie Walmart oder Target kann er nach eigener Aussage oft einfach einkaufen gehen, ohne sich wie ein Star zu fühlen, weil dort jeder, der ihn treffen wollte, ihn längst getroffen habe. Dieses Inselleben habe ihm geholfen, trotz rasant wachsender Karriere nicht zu schnell erwachsen werden zu müssen. Die schiere Menge an Menschen, die ihm inzwischen folgen, empfindet er als überwältigend – und blendet sie im Alltag lieber aus. Eines ist für ihn aber klar: "Ich weiß einfach, dass ich diesen Scheiß liebe. Ich weiß einfach, dass ich genau das machen soll."

