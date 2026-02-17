Mariska Hargitay tröstet Ski-Star Lindsey Vonn nach Unfall

Lindsey Vonn (41) liegt nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina im Krankenhaus. Die Ski-Legende musste sich mehreren Operationen unterziehen, um die Verletzungen zu behandeln, die sie bei ihrem Unfall erlitten hatte. Doch in dieser schweren Zeit ist sie nicht allein: Mariska Hargitay (62) stattete ihrer Freundin einen Besuch ab und zeigte sich als emotionale Stütze. Lindsey teilte am Montag ein inniges Schwarz-Weiß-Foto in ihrer Instagram-Story, das zeigt, wie die "Law and Order: Special Victims Unit"-Schauspielerin ihren Kopf an Lindseys Kopf schmiegt, während diese in ihrem Krankenhausbett liegt. Auf dem Bild lächelt die Sportlerin, während Mariska mit geschlossenen Augen ihren Arm hält.

Die Freundschaft der beiden Frauen zeigte sich bereits in der Vergangenheit öffentlich. Lindsey unterstützte Mariska im Juni 2025 bei der Premiere ihrer Dokumentation "My Mom Jayne". Am Wochenende bezeichnete Mariska die Skirennläuferin liebevoll als ihre "Galentine" auf Social Media und schrieb: "Ein bisschen Liebe geht an meine Galentine [Lindsey]." Die 41-Jährige antwortete darauf mit "Liebe dich!" In den Kommentaren unter einem von Lindseys Posts über ihre Verletzung nannte Mariska sie zudem einen "Superhelden". Lindsey hatte sich beim Abfahrtsrennen der Frauen am 8. Februar einen komplexen Schienbeinbruch zugezogen, zusätzlich zu einem Kreuzbandriss im linken Knie, den sie sich neun Tage zuvor bei einem Weltcup-Rennen zugezogen hatte.

Lindsey hatte ihr Olympia-Debüt bereits 2002 als Teenager gegeben und im Laufe ihrer Karriere drei olympische Medaillen gewonnen – Gold in der Abfahrt 2010 sowie zwei Bronzemedaillen 2010 und 2018. Nach mehreren Knieverletzungen hatte sie 2019 ihre Karriere beendet, kehrte aber 2024 nach einer teilweisen Knieprothese auf die Piste zurück. Trotz des bitteren Endes ihres Comebacks zeigte sich Lindsey in einem Post am Wochenende gefasst und schrieb an ihre Fans: "Wenn ich an meinen Sturz zurückdenke, stand ich nicht unwissend über die möglichen Konsequenzen am Start. Ich wusste, was ich tat. Ich habe mich entschieden, ein Risiko einzugehen. Jeder Skifahrer am Start ging das gleiche Risiko ein."

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und Mariska Hargitay, Februar 2026

Getty Images Lindsey Vonn, Olympische Winterspiele 2026

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026