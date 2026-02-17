Ray J schockt seine Fans mit blutenden Augen auf der Bühne

Ray J (45) hat seine Fans bei einem Konzert in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana am 14. Februar regelrecht schockiert. Der Sänger trat trotz seiner schweren gesundheitlichen Probleme auf der Bühne auf. In einem Video auf X vom Valentinstags-Konzert ist zu sehen, wie Ray J Rosen an das Publikum verteilte, während hinter seiner schwarzen Sonnenbrille Blut herunterlief. Als er seine neon-orangefarbene Jacke öffnete, kam ein Herzmonitor zum Vorschein, der an seiner Haut befestigt war.

Vor dem Auftritt hatte der Musiker auf Facebook geschrieben: "Ich setze mein Leben für diese Show aufs Spiel!" Der schockierende Auftritt fand nur wenige Wochen statt, nachdem Ray J im Januar mit Lungenentzündung und Herzschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. In einem Livestream hatte der 45-Jährige seinen Fans Ende Januar mitgeteilt, dass sein Herz nur noch zu etwa 25 Prozent funktioniere. "2027 ist es definitiv vorbei für mich", erklärte er und behauptete, die Ärzte hätten ihm nur noch wenige Monate zu leben gegeben. Er machte jahrelangen Drogen- und Alkoholkonsum für seinen Zustand verantwortlich und sagte, dass sein Herz dadurch "schwarz" geworden sei. "Ich dachte, ich könnte den ganzen Alkohol verkraften, das ganze Adderall, all die Drogen, aber ich konnte es nicht", gestand Ray J.

In dieser schwierigen Zeit erhält der Sänger Unterstützung von seiner Familie. Seine Schwester Brandy (47), ebenfalls eine bekannte Sängerin, übernahm laut Ray J seine Rechnungen für den Rest des Jahres. Auch seine Ex-Partnerin Princess Love (41), mit der er zwei Kinder hat und eine On-off-Beziehung führt, soll ihn in dieser Phase begleiten und "auf Kurs halten". Zuvor gab es lange Zeit Spannungen. Ray J und Princess waren zeitweise verheiratet, trennten sich jedoch mehrfach und versöhnten sich wieder.

Ray J im Juni 2022

Ray J bei den BET Soul Train Awards 2023 in Hollywood

Ray J und Princess Love im Juni 2023