Schicksalsschlag: Lisa Marie Akkaya dankt Rebecca öffentlich

Lisa Marie Akkaya (24) findet öffentliche Worte des Dankes: Auf Instagram richtet sich die Reality-Bekanntheit jetzt an ihre Freundin Rebecca Ries, die ihr in der schwersten Phase ihres Lebens beisteht. Nachdem Rebecca sie kürzlich zu Hause besucht hatte, machte Lisa ihre Wertschätzung in einer Story deutlich. Dort schrieb sie: "Egal, was irgendwer meint über Rebecca zu sagen – sie ist eine herzensgute Freundin und ich bin ihr für immer dankbar. Ich wollte das jetzt auch einmal öffentlich sagen. [Rebecca], danke für alles, ich liebe dich", erklärte sie in ihrer Story. Die beiden Frauen hatten sich bei Temptation Island VIP kennengelernt – nun zeigt Lisa, mit wem sie in dieser Zeit an ihrer Seite durch den Alltag geht.

Die Influencerin befindet sich nach dem Tod ihres kleinen Sohnes Xavi in einem Ausnahmezustand. Der Junge war mit nur vier Monaten verstorben. Zahlreiche Follower und Kollegen hatten daraufhin ihr Beileid ausgesprochen und der trauernden Mutter Kraft gewünscht. Auch Rebecca gehörte zu den Unterstützern und suchte Lisa privat auf, um ihr Nähe und Hilfe zu geben. In derselben Instagram-Story teilte Lisa zudem ein passendes Reel. Darin heißt es übersetzt: "Ich, wenn mir bewusst wird, wie sehr mir dieser eine Freund geholfen hat, als ich am Tiefpunkt war." Mit dieser Botschaft macht sie deutlich, wie wichtig ihr die konkrete Unterstützung im Hintergrund ist – fernab großer Worte und nah an gemeinsamen Momenten, die den Tag ein wenig leichter machen.

Vor wenigen Tagen teilte Lisa mit ihren Fans die herzzerreißenden Details rund um Xavis Tod. Sie beschrieb, wie Akka versucht hatte, das leblos aufgefundene Kind wiederzubeleben, während sie selbst völlig überfordert war. "Ich bin schreiend auf die Straße gerannt, mit meinem toten Baby auf dem Arm und habe Gott angefleht, mich bitte zu holen anstatt ihn", berichtete sie. Die Entscheidung, diesen schwersten Moment öffentlich zu machen, fiel Lisa und Akka alles andere als leicht. Doch so hofften sie, Nachfragen von Freunden und Fans im Vorfeld abzufangen und den Verlust nicht immer wieder erzählen zu müssen. Die Ursache für Xavis plötzlichen Tod wurde nach der Obduktion bekanntgegeben: "Der Grund für seinen Tod war der plötzliche Kindstod."

Lisa Marie Straube, Netzstar

Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten

