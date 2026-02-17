"Hate kassiert": Dennis Lodi meldet sich aus Deutschland ab

Dennis Lodi (30) hat Deutschland offiziell den Rücken gekehrt. Der Realitystar dokumentierte den großen Schritt auf Instagram. In einem Video zeigt der Partner von Tara Tabitha (32) seinen Gang zum Meldeamt in Stuttgart, wo er sich offiziell abmeldete. "Die letzten Tage und Wochen habe ich so viel Hate kassiert", erklärte Dennis in dem Clip und fügte hinzu: "Ich habe einfach die Schnauze voll davon." Nachdem er stolz seine Meldebestätigung präsentiert hatte, verkündete er: "Jetzt sind wir in Deutschland abgemeldet. Ganz einfach."

In einem weiteren Post feierte Dennis seine Entscheidung und scherzte: "Ich habe so gut geschlafen wie lange nicht mehr. Ich bin heute aufgewacht und in meinen Kopf ist reingekommen: Ab heute zahle ich keine GEZ mehr." Auf die Frage eines Beamten, wohin es gehe, antwortete der Influencer knapp: "Ins Ausland." Tatsächlich steckt hinter dem Umzug aber wohl vor allem die Liebe zu seiner Partnerin Tara, die in Österreich lebt. "Das war's mit den Steuern, Deutschland! Das habt ihr Hater jetzt davon", kommentierte die 32-Jährige den Post ihres Freundes. Ein Fan ließ Dennis allerdings wissen: "In Österreich musst du auch die ORF-Gebühr bezahlen, ist daher ziemlich egal, ob du in Deutschland oder Österreich lebst."

Schon vor zwei Monaten hatten Dennis und Tara mit ihrer Beziehung für Schlagzeilen gesorgt. Damals machten sie deutlich, dass es um ihre Liebe bestens bestellt ist. Auch wenn viele Fans bereits auf einen Antrag spekulierten, blieb der Realitystar gelassen. "Wir haben ja noch Zeit", sagte Dennis damals gegenüber Blitzlichtgewitter und zeigte sich ganz entspannt, wenn es um dieses große Thema geht. Den passenden Ring wollte er sich jedenfalls nicht überstürzt aussuchen: "Stell mir die Frage in zwei Jahren vielleicht. Dann kannst du mich fragen, wie es aussieht, und dann kann ich dir eine präzisere Antwort geben."

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi, Reality-TV-Bekanntheit

ATV, Joyn Dennis Lodi und Tara Tabitha bei der Premiere von "Tara & Dennis - der Hofnarr liebt die Queen"

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, November 2025