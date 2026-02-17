Blutergüsse: North West (12) entfernt ihre Hand-Piercings

Einsicht nach der harschen Kritik? North West (12) hat auf Instagram ein Foto ihrer Hände gepostet, das deutliche Blutergüsse zeigt. Die Tochter von Kim Kardashian (45) und deren Ex-Ehemann Kanye West (48) hat die umstrittenen Dermal-Piercings entfernt, die sie zuvor an den Handrücken, Fingern und am Handgelenk getragen hatte. Auf dem neuen Bild sind nun blaue Flecken an den Stellen zu sehen, an denen vorher die spitzen und runden Metallstecker aus ihrer Haut ragten. North untermalte die Story mit ihrem neuen Rap-Song, der passenderweise den Titel "Piercing On My Hand" trägt.

Die Veröffentlichung der Aufnahme erfolgte nur wenige Wochen, nachdem sie den auffälligen Körperschmuck erstmals der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Zahlreiche Fans kritisierten den "risikoreichen" Körperschmuck und äußerten ihre Bedenken. North reagierte damals gelassen auf die Kritik und antwortete lediglich mit "Es ist okay" sowie einem Herz-Emoji. Im Dezember setzte sich die Zwölfjährige in einem TikTok-Video erneut mit ihren Kritikern auseinander. Sie filmte sich mit einem Soundbite, der sagte: "Warum weinst du? Wie alt bist du? Reiß dich einfach zusammen." Dazu schrieb sie: "Das ist für alle, die wegen eines Finger-Piercings sauer sind."

In den vergangenen Monaten standen die Zwölfjährige und ihre Mutter wiederholt wegen des gewagten Modestils der Schülerin und der mutigen Selbstdarstellung in der Kritik. North lässt sich davon jedoch nicht beirren und plant bereits ihren Einstieg in die Modebranche. Kim hat für ihre Tochter bereits drei Markenanmeldungen für die neue Linie namens "NOR11" eingereicht. North ist das älteste von vier Kindern, die aus Kim und Kanyes früherer Beziehung stammen. Zu ihren Geschwistern zählen die Söhne Saint (10) und Psalm (6) sowie Tochter Chicago (8).

Instagram / northwest North West zeigt ihre Fingerpiercings

Instagram / northwest North Wests Hände ohne Piercings

kimandnorth North West im Oktober 2025