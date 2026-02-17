Detlef Steves ohne Zähne: Der Spott im Netz enttäuscht ihn

Detlef Steves (57) hat seine Community mit einem ungewohnten Anblick überrascht: Der Reality-TV-Star teilte auf Instagram ein Selfie, das ganz offensichtlich in einer Zahnklinik entstanden ist und schrieb dazu: "Mit meinem schönsten Lächeln wünsche ich euch einen ganz tollen Sonntag". Auf dem Foto zeigt sich Detlef ohne Vorderzähne, ein Tuch liegt um seinen Hals. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans schickten Herzen und lachende Emojis, es hagelte aber auch Spott: "Dachte kurz, warum folge ich Jürgen Vogel?" Andere behaupteten laut ihm wiederum: "Hättest du mal besser gepflegt."

Detlef reagierte gelassen und kommentierte: "Ich sage mal so: Mut zur Lücke." In einem späteren Video erklärte der TV-Star, was passiert war: Eine Zahnbrücke sei herausgefallen, weil zwei Zähne gebrochen seien. Gleichzeitig gab er zu, manche Reaktionen hätten ihn enttäuscht: "Ich bin wirklich ein bisschen erschüttert. Ich dachte, das sei völlig normal. [...] Leute, das bin ich." Neben ein paar kritischen Kommentaren sammelte Detlef aber auch reichlich Zuspruch für seine Offenheit: Viele lobten ihn dafür, ein derart authentisches Foto zu posten. Denn der Entertainer nutzte die Bühne für eine klare Botschaft: keine Filter, kein Verstecken, kein Schamgefühl. "Ihr seid gut, wie ihr seid. Ihr seid toll, wie ihr seid. Schämt euch nicht dafür, wenn eure Zähne nicht geil sind. Das kann auch genetisch bedingt sein", betonte er in dem Clip.

Ganz nebenbei erinnerte der Auftritt an eine andere TV-Persönlichkeit, die kürzlich offen mit einem medizinischen Detail umging: Moderatorin Frauke Ludowig (62) trug eine Augenklappe während eines Interviews mit Dschungelcamp-König Gil Ofarim (43). Diese war sogar mit funkelnden Swarovski-Steinen besetzt. Grund für den ungewöhnlichen Look war ein Eingriff. Frauke musste sich eine neue Linse einsetzen lassen. "Um mein Auge zu schonen, habe ich diese glamouröse Lösung gewählt", erklärte die Moderatorin gegenüber RTL.

Instagram / detlefsteves Detlef Stevens beim Zahnarzt, Februar 2026

Instagram / detlefsteves Detlef Steves, TV-Bekanntheit

Getty Images Frauke Ludowig, September 2024