Ein kleiner Junge: Carmushkas Schwester ist Mama geworden

Es gibt freudige Nachrichten aus der Familie von Carmen Kroll, besser bekannt als Carmushka: Ihre Schwester Claire ist zum ersten Mal Mama geworden. Die 18-Jährige brachte am 9. Februar 2026 in der Schwangerschaftswoche 35+0, also einige Wochen früher als geplant, einen kleinen Jungen zur Welt, wie sie nun auf Instagram bekannt gibt. Zu einem Bild, auf dem die winzige Hand ihres Sohnes zu sehen ist, teilt die frischgebackene Mutter ihre Gefühle: "Unser kleiner Schatz hat am 09.02.2026 in der SSW 35+0 das Licht der Welt erblickt. Die letzten Wochen waren voller Sorgen und Emotionen, doch unser Sohn ist kerngesund und schon jetzt ein kleiner Kämpfer, auf den wir unendlich stolz sind." Die Geburt sei gut verlaufen und sie sei unendlich dankbar, dass sie dieses besondere Erlebnis so positiv erleben durfte.

In ihrem Beitrag verrät Claire außerdem, dass sie und der Vater ihres Sohnes während der Schwangerschaft wieder zueinandergefunden haben. "Der Papa unseres Sohnes und ich haben uns bereits in der Schwangerschaft ausgesprochen. In dieser Zeit haben wir viel reflektiert, geredet und an uns gearbeitet. Heute sind wir nicht nur als Eltern, sondern auch als Paar zusammen – wir sind in einer Beziehung und gehen diesen Weg bewusst gemeinsam", erklärt sie. Es sei ein Weg mit Höhen und Tiefen, mit Abstand und Funkstille gewesen, doch genau dieser Abstand habe beide wachsen lassen. Er habe sich liebevoll um sie gekümmert und sie während der Geburt unglaublich unterstützt: "Manchmal muss man getrennte Wege gehen, um wieder gemeinsam ankommen zu können. Jetzt sind wir eine kleine Familie – und es fühlt sich genau richtig an."

Auch Carmushka zeigt sich überglücklich über die Geburt ihres Neffen: "Willkommen du kleiner Schatz. Bin sehr stolz auf dich, Schwesterherz", kommentiert die Influencerin den Beitrag ihrer Schwester. Die Schwangerschaft der 18-Jährigen verlief nicht ohne Komplikationen. Zeitweise war sie allein, wie sie offen zugibt. "Die Schwangerschaft war nicht immer leicht, und nicht alles lief so, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber was man auf Social Media sieht, ist nie die ganze Geschichte – es gibt immer zwei Seiten und viele Gespräche, die im Hintergrund stattfinden", erklärt sie. Den letzten Monat vor der Geburt habe sie bewusst nichts im Netz geteilt, weil sie diesen Moment für sich behalten und einfach fühlen wollte. Nun möchte sich die kleine Familie erst einmal zurückziehen, um diese besondere Zeit zu dritt ganz bewusst zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll und ihre Nichte, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / claire.kgz Die Hände von Carmen Krolls Schwester Claire, ihrem Baby und der Hand ihres Partners

Anzeige Anzeige

Instagram / claire.kgz Carmen Krolls Schwester Claire, Dezember 2025