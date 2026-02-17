Schwächeanfall: Miss Universe bricht bei Parade zusammen

Fátima Bosch hat am Sonntag bei der Fruit and Flower Parade in Ecuador einen Schwächeanfall erlitten. Die frischgebackene Miss Universe 2025 winkte zunächst fröhlich der Menschenmenge zu und warf Kusshände, als sie plötzlich auf dem Festwagen zusammenbrach. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie der 25-jährigen Mexikanerin offenbar schwindlig wurde und ihre Knie nachgaben. Sie versuchte sich noch an einer pinken Stange auf dem Wagen festzuhalten, bevor sie in die Knie ging. Sofort eilte eine Frau zu ihr, um sie zu stützen und mit ihr zu sprechen, während der Wagen anhielt. Mitarbeiter der Veranstaltung und medizinisches Personal vor Ort kümmerten sich umgehend um die Beauty-Queen.

Auf Instagram meldete sich Fátima selbst zu Wort und erklärte, dass ihr für einen Moment aufgrund von Erschöpfung schwindlig geworden sei. "Es geht mir gut und ich werde meinen geplanten Aktivitäten verantwortungsbewusst wahrnehmen", schrieb sie. Auch Miguel Ángel Martínez, Kommunikationschef der Miss-Universe-Organisation, gab gegenüber dem Magazin People Entwarnung. Fátima habe "nach mehreren Stunden Teilnahme an einer Outdoor-Veranstaltung eine kurze Episode von Schwindel erlebt", blieb aber bei Bewusstsein und erholte sich schnell. Aus Vorsicht wurde ihr Terminplan dennoch angepasst, um ihr ausreichend Ruhe und Flüssigkeitszufuhr zu ermöglichen. Die Gesundheit und Sicherheit der Miss-Universe-Delegierten habe für die Organisation oberste Priorität, betonte Martínez.

Fátima befindet sich derzeit auf ihrer offiziellen internationalen Miss-Universe-Welttournee, die kulturelle, humanitäre und gesellschaftliche Termine in mehreren Ländern umfasst. Die Mexikanerin wurde erst im November in Thailand zur Miss Universe gekürt. Ihr Sieg war allerdings von Kontroversen überschattet. Wochen zuvor hatte der thailändische Miss-Universe-Direktor Nawat Itsaragrisil sie vor allen Teilnehmerinnen als "dumm" bezeichnet, nachdem sie sich geweigert hatte, ohne Rücksprache mit ihrem nationalen Direktor eine Promo-Instagram-Story zu posten. Aus Solidarität mit Fátima hatten daraufhin mehrere Kandidatinnen die Veranstaltung verlassen. Auch nach ihrem Sieg gab es Diskussionen, da viele Fans andere Favoritinnen wie Miss Côte d'Ivoire, Miss Philippines oder Miss Thailand als würdiger für die Krone ansahen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fátima Bosch besucht das Empire State Building in New York

Anzeige Anzeige

Imago Miss Universe Fátima Bosch besucht das mexikanische Konsulat in New York und spricht zu Einwanderern

Anzeige Anzeige

Imago Fátima Bosch wird am Flughafen von Zashely Alicea begrüßt

Anzeige

Sollten bei solchen Paraden mehr Pausen und Trinkstopps für Teilnehmerinnen eingeplant werden? Auf jeden Fall – Gesundheit geht vor Show. Ja, aber im Rahmen: Der Ablauf muss trotzdem funktionieren. Ergebnis anzeigen