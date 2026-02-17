Richard Geres Ehefrau teilt seltenes Foto ihrer drei Söhne

Romantischer Valentinstag in Madrid: Richard Gere (76) und seine Frau Alejandra Silva (43) haben ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Familienleben überrascht. Auf Instagram teilte Alejandra eine Serie privater Fotos, auf denen sie und der "Pretty Woman"-Star mit der ganzen Rasselbande zu sehen sind. Vor Richard stehen die beiden jüngeren Buben Alexander und James, neben ihm Alejandras ältester Sohn Albert. Die Kindergesichter sind auf den Bildern verpixelt, um ihre Privatsphäre zu schützen. "Alles Gute zum Valentinstag von unserem kleinen Team. Ich bin so dankbar für meine Jungs und für meinen Mann - der den Ozean überquert hat, um bei uns zu sein. Ich liebe euch alle unendlich", schrieb Alejandra zu dem Post.

Auf den Fotos wirkt die Patchwork-Familie gelöst und vertraut: Richard hat die Arme locker auf die Schultern seiner Söhne gelegt, ihre Gesichter wirken entspannt. Alexander wurde im Februar 2019 geboren, James im April 2020. Albert, den Alejandra aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung brachte, steht hinter seiner Mutter und ist fast so groß wie sein berühmter Stiefvater. In weiteren Schnappschüssen, die Alejandra ebenfalls veröffentlichte, sieht man das Paar innig – darunter eine verschwommene Aufnahme von einem Kuss, ganz im Zeichen des Tages der Liebe. Richard verzichtete auf große Worte und reagierte in den Kommentaren schlicht mit fünf roten Herz-Emojis, um seiner Familie öffentlich seine Zuneigung zu zeigen.

Richard und Alejandra kennen sich seit 2014, als der Schauspieler in dem Hotel der Familie seiner heutigen Frau im italienischen Positano übernachtete. Beide steckten damals selbst in Scheidungen, fanden jedoch schnell zueinander und gaben sich im April 2018 das Jawort. In einem Interview mit Hello! schwärmte Alejandra: "Er ist der bescheidenste, sensibelste, liebevollste, aufmerksamste, lustigste und großzügigste Mann, den ich je getroffen habe. Was soll ich sagen? Ich bin so verliebt!" Das Paar lebt inzwischen mit den Kindern in Spanien, wo sie ihren Alltag bewusst ruhig und familienzentriert gestalten. Richard betonte in der Vergangenheit, dass er von Alejandras geduldiger Art im Umgang mit den Kindern viel gelernt habe: Sie führe Konfliktgespräche stets ruhig und mit echtem Interesse an den Gefühlen der Kinder – eine Haltung, die die beiden auch in ihrem gemeinsamen buddhistischen Glauben verankern.

alejandragere Schauspieler Richard Gere und seine Frau Alejandra Silva mit den Söhnen Alexander, James und Albert, Februar 2026

Instagram / richardgere Alejandra und Richard Gere mit ihren Kindern

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere bei The 2025 Gala: Carnaval at Cipriani in New York