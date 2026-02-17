Tom Lobingers Tochter spendet ihre Haare zu seinen Ehren

Fee Lobinger meldet sich mit einer rührenden Botschaft zu Wort: Die Tochter des Stabhochsprung-Stars Tim Lobinger (†50) erinnert an ihren Papa und kündigt an, ihre langen Haare zu spenden. In einem Instagram-Video, das sie jetzt mit ihren Followern teilt, spricht Fee über den dritten Todestag ihres Vaters, der an Krebs gestorben ist, und zeigt dabei ihre sichtbar gesunden, dichten Strähnen. "Heute vor drei Jahren ist mein Papa an Krebs gestorben", schreibt sie auf Instagram. Sie erklärt, dass sie diesen Tag nicht in Trauer verbringen will, sondern ihn nutzen möchte, um etwas Gutes zu tun – und damit anderen Mut zu machen. Mit der Entscheidung verbindet sie einen ganz persönlichen Gruß an den Menschen, dem die Geste gewidmet ist.

Im Clip führt Fee zunächst vor, wie lang ihr Haar inzwischen geworden ist, und erzählt, warum sie es abschneiden und spenden möchte – ausdrücklich zu Ehren von Tim. "Dieses Jahr wollte ich den Tag nicht mit Trübsal verbringen, sondern etwas zurückgeben. Und ein kleines bisschen Hoffnung schenken", hält sie in dem Beitrag fest. Am Ende richtet die Tochter des Sportlers noch Worte an die Person, die eines Tages vielleicht eine Perücke aus ihren Haaren tragen wird: "Und solltest du irgendwann mit meinen Haaren auf dem Kopf dieses Video sehen, mein Papa würde dir jetzt sagen: 'Verlieren ist keine Option'." Auf ihrem Kanal verknüpft Fee die Spende mit der Erinnerung an Tim und einer Botschaft der Zuversicht für Betroffene.

Tim war einer der bekanntesten Stabhochspringer Deutschlands. 2017 machte er seine Leukämie-Erkrankung öffentlich, nach einer erfolgreichen Therapie kehrte der Krebs zurück; 2023 starb er mit 50 Jahren. In dieser Zeit sprach der Familienvater immer wieder über Kampfgeist – ein Gedanke, den Fee in ihrem jetzigen Beitrag weiterträgt, wenn sie den Satz ihres Papas zitiert. Aus gespendetem Haar werden Perücken für Menschen mit krankheitsbedingtem Haarausfall gefertigt. In ihrem Video stellt die Tochter die Erinnerung an ihren Vater in den Mittelpunkt. So zeigt Fee mit einer stillen, aber wirkungsvollen Geste, wie sehr sie ihren Papa im Herzen trägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Lobinger im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / fee.lobinger Fee Lobinger vor ihrem Haarschnitt, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Lobinger im August 1996