Er liebt Jüngere: Roland Trettls Ex "möchte was klarstellen"

Roland Trettl (54) sorgt derzeit für Schlagzeilen mit seiner neuen Beziehung zu Model Miriam Höller (38), die 16 Jahre jünger ist als der TV-Koch. Nachdem er zum Valentinstag ein Selfie von sich und seiner Partnerin auf Instagram veröffentlichte und dazu schrieb: "Mit dem richtigen Menschen ist jeder Tag Valentinstag", erreichten ihn heftige Vorwürfe. Ein User kommentierte, er habe seine "alte Frau und Kind" abgeschoben, um "was Neues" zu starten. Auf diesen Kommentar reagierte nun ausgerechnet Rolands Ex-Frau Daniela Trettl öffentlich und verkündete: "Ich möchte etwas klarstellen." Die beiden waren von 2010 bis 2023 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn.

In einem ausführlichen Beitrag stellte Daniela klar, dass ihr Ex-Mann weder sie noch das gemeinsame Kind verlassen habe. "Wir haben uns getrennt, weil wir als Paar nicht mehr glücklich waren", erklärte sie. Für eine Trennung seien immer beide verantwortlich, und die Weichen dafür würden Jahre vor der eigentlichen Trennung gestellt werden. Sie wolle keine unglückliche Beziehung führen oder "den Schein aufrechterhalten fürs Kind", denn Kinder würden ohnehin spüren, dass etwas nicht stimmt. Daniela betonte, dass sie und Roland respektvoll miteinander umgehen würden und ihr Sohn für beide an erster Stelle stehe. Sie sei froh, dass beide mittlerweile wieder glücklich seien in neuen Beziehungen, "die zu uns und unserem Leben passen." Roland habe "noch nie so glücklich ausgesehen wie mit Miriam Höller", stellte sie fest und appellierte: "Gönnt den beiden ihr Glück. Ich tue es."

Vor wenigen Monaten gewährte der TV-Koch im Gespräch mit RTL einen ehrlichen Einblick in sein Liebesglück und verriet damit das gemeinsame Geheimnis von ihm und Miriam. Damals sagte Roland: "Mein Lächeln ist ein anderes, meine Körperhaltung ist eine andere, mein Selbstbewusstsein ist ein anderes. Ich genieße mein Essen mehr. Ich atme die Luft anders ein, weil ich mein Leben mit einem Menschen teilen kann." Für ihn stehe fest: Die Liebe macht alles intensiver und schöner. Auch über das Fundament seiner Beziehung ließ er keinen Zweifel: "Unsere Einstellungen dem Leben gegenüber sind sehr ähnlich. Wir haben beide einiges erlebt. Aber die relevanten Dinge müssen wirklich auf Augenhöhe sein."

Instagram / roland_trettl Roland Trettl und Miriam Höller, Februar 2026

Imago Roland Trettl und Daniela Trettl, 2012

Getty Images Roland Trettl und Miriam Höller, September 2025