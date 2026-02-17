Lori Loughlins Ex Mossimo erneut mit Stylistin gesichtet

Mossimo Giannulli (62) zeigt sich jetzt erneut an der Seite von Stylistin Hannah Harrison. Am Sonntag wurden die beiden laut Daily Mail bei einem gemeinsamen Kaffee-Date im Lynx Coffee in Sherman Oaks, Kalifornien, gesichtet. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Ex-Mann von Lori Loughlin (61) und die 30 Jahre jüngere Stylistin zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Für den Ausflug wählten Mossimo und Hannah einen ähnlichen Look: Beide trugen weiße Oberteile, beigefarbene Hosen und schwarze Schuhe.

Noch im Oktober hatte Hannah gegenüber US Weekly beteuert, dass sie und Mossimo lediglich "gute Freunde" seien und sich "nicht daten" würden. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in seiner Beverly Hills Boutique erklärte sie, er habe sie dort nur getroffen, damit sie Kleidung für ihr Styling-Business aussuchen könne. Ihr zweites öffentliches Zusammentreffen fand kurz darauf im November statt, als die beiden bis in die frühen Morgenstunden im Nachtclub "Zouk" in West Hollywood feierten. Angeblich ließ das Duo die Nacht danach in Hannahs Haus ausklingen.

Mossimo und Full House-Star Lori hatten im Oktober vergangenen Jahres nach fast 28 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben. Die Scheidungspapiere sind laut Daily Mail jedoch noch nicht eingereicht worden. "Lori ist immer noch sehr wütend auf ihn", berichtete eine Quelle zudem gegenüber dem People Magazine. "Er hält sie für eine liebenswerte Person und eine unglaubliche Mutter. Er möchte, dass alles stillschweigend geklärt wird." Wie es für das Ex-Paar nun weitergeht und ob sich für Mossimo tatsächlich ein neues Liebesglück anbahnt, bleibt offen.

Getty Images Mossimo Giannulli 2007 in New York

IMAGO / Avalon.red Lori Loughlin und Mossimo Giannulli, April 2012

ActionPress Lori Loughlin und ihr Mann Mossimo Giannulli im August 2019