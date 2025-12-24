TikTokerin "Epic Gamer Grandma" mit 78 Jahren verstorben

Die schottische TikTokerin Agnes, vielen als "Epic Gamer Grandma" bekannt, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Ihr Enkel Culsans bestätigte die traurige Nachricht am Dienstag auf ihrem TikTok-Account. Demnach starb Agnes bereits am Sonntag, 21. Dezember, im Krankenhaus – sie hielt dabei die Hand ihrer Tochter Pauline. Seit Oktober hatte die Internet-Legende kaum noch gepostet, nachdem sich ihre chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) deutlich verschlimmert hatte. Millionen Fans trauern nun um die charismatische Gamerin, deren Clips über Minecraft, andere Spiele und humorvolle Alltagsmomente sie weltweit bekannt machten.

Culsans hatte die Community seit Herbst mit regelmäßigen Gesundheitsupdates versorgt. Zunächst berichtete er von der Verschlechterung der COPD-Erkrankung, kurz darauf von einem schweren Schlaganfall, der Denken und Sprache stark beeinträchtigte. In einem November-Update schrieb er, ihre Sätze seien "entweder völlig unleserlich oder ergäben keinen Sinn". Auch ihre Knochen bereiteten "qualvolle Schmerzen". Zugleich dankte er den Unterstützern für Mitgefühl und Geduld. Nach Agnes' Tod würdigte er sie erneut auf der Social-Media-Plattform. "Sie verließ diese Welt so, wie sie in ihr gelebt hat: umgeben von Liebe", erklärte er und teilte Fotos sowie Worte an die Community. Kommentare unter dem Post zeigen die Anteilnahme. "Sie wird so sehr fehlen", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer Fan verabschiedete sich mit: "Ruhe in Frieden, Gamer-Oma, deine Videos haben meine Tage heller gemacht."

Agnes erreichte auf TikTok über 2,4 Millionen Follower, auf Instagram mehr als 859.000, insgesamt folgten ihr über drei Millionen Menschen. Die Influencerin wurde zum Vorbild für eine Generation, die sich online oft unsichtbar fühlt. "Oma zeigte, dass das Internet nicht nur den Jungen gehört", hielt Culsans auf Social Media fest. Ihre Community liebte ihre warme Art, den trockenen Humor und die kleinen Einblicke in ihr Zuhause – inklusive gemütlicher Gaming-Sessions und pointierter Sprüche. Wer sie kannte, erinnert sich an die freundliche Strenge, mit der sie Cheater rügte, und an das Funkeln in ihren Augen, wenn ein Level geschafft war. Für ihre Familie war sie mehr als ein Social-Media-Star: eine Mutter, Großmutter und Verbündete, die bis zuletzt – wie ihr Enkel schrieb – dieselbe Güte, Witzigkeit und innere Stärke ausstrahlte.

Instagram / epicgamergrandma "Epic Gamer Grandma", TikTok-Bekanntheit

Instagram / epicgamergrandma Die "Epic Gamer Grandma" im Dezember 2024

Instagram / epicgamergrandma "Epic Gamer Grandma", Juli 2025