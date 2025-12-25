Bei Günter Wallraff gibt es zu Weihnachten keine Geschenke

Auf Weihnachten möchte Günter Wallraff (83) nicht verzichten – dafür aber auf die Geschenke. "Den Konsumrausch lehne ich ab, aber gleichzeitig bin ich dagegen, Weihnachten abzuschaffen", erklärt der Journalist gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr wünsche er sich, dass das Fest wieder im Rahmen seiner ursprünglichen Idee zelebriert wird: "Wir sollten Weihnachten wieder so feiern, wie es der ursprünglichen Bedeutung entspricht: als Fest der Nächstenliebe. In diesem Sinne müssen wir es wieder mit Leben füllen."

Im Sinne der Nächstenliebe könne man dem Autor zufolge Weihnachten also auch mal im erweiterten Familienkreis feiern. Dementsprechend werden auch Leute eingeladen, die eher nicht zum engsten Kreis gehören und somit an den Feiertagen nicht einsam sein müssen. Günter selbst sei seiner Vorstellung einmal nachgekommen. Er habe Weihnachten einmal in einem Obdachlosenheim verbracht, wie er der Agentur berichtet.

Wie sein Fest dieses Jahr aussieht, verriet er nicht: Er erklärt nur, dass es keine Geschenke gibt – zumindest nicht für die Erwachsenen und das regeln er und seine Familie wohl schon seit Jahren so. Als es noch Präsente gab, habe die TV-Bekanntheit diese immer erst auf den letzten Drücker besorgt. "Dann bin ich kurz vor Geschäftsschluss noch in die Stadt gehetzt. Was mir davon aber positiv in Erinnerung ist: In dieser Zeit kurz vor Schließung herrschte in den Geschäften himmlische Ruhe!", erinnert er sich. Die Kleinen im Hause Wallraff haben aber auch heute noch das Vergnügen, Geschenke unter den Baum finden zu können: "Kleine Kinder erwarten natürlich Geschenke und sollten sie auch bekommen."

Getty Images Guenter Wallraff beim Deutschen Fernsehpreis 2022 in den MMC Studios, Köln

Getty Images Günter Wallraff, Journalist

Getty Images Günter Wallraff im November 2018 in Istanbul