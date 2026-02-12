Rebecca Ferguson spricht über frühe Mutterschaft mit 23

Rebecca (42) Ferguson hat ungewöhnlich offen über ihre Erfahrungen als junge Mutter gesprochen. Bereits mit 23 Jahren wurde die schwedische Schauspielerin Mutter ihres Sohnes Isac, den sie mit ihrem damaligen Partner Ludwig Hallberg hat. Zwischen den beiden lag ein Altersunterschied von 22 Jahren. Trotz dieses ungewöhnlichen Unterschieds beschrieb Rebecca in einem Interview mit Harper’s Bazaar, dass sie durch eine frühe Arbeitsaufnahme mit 15 Jahren schnell reif werden musste. "Ich wurde ins kalte Wasser geworfen, wenn es um Arbeit, Reife und Verantwortung ging", erzählte sie. Ludwig, ein ganzheitlicher Therapeut, und die Schauspielerin waren sechs Jahre ein Paar, bevor sie sich trennten.

Die gemeinsame Elternzeit und der frühe Start ins Muttersein prägen die Dune- und "Silo"-Darstellerin bis heute. Trotz der ungewöhnlichen Konstellation und des großen Altersunterschieds habe sie das Gefühl gehabt, längst auf eigenen Beinen zu stehen. Auch während ihrer Schwangerschaft mit Tochter Saga bewies Rebecca ihre Entschlossenheit. Bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible – Fallout" meisterte sie nicht nur anspruchsvolle Stunt-Szenen, sondern hielt die Strapazen ihres Zustands mit Humor aus. Und obwohl die Schauspielerin nur selten private Details mit der Öffentlichkeit teilt, lässt sie gelegentliche Einblicke in ihr Familienleben zu.

So verriet sie etwa in einer Late-Night-Show, dass sie ungewöhnliche Requisiten vom Filmset mit nach Hause brachte. Eine besonders skurrile Anekdote: Sie überreichte ihrer Tochter einen Schädel aus dem Film "Hercules" für eine Schulpräsentation. Ihre Familie bindet sie gerne in ihren Alltag als Schauspielerin mit ein: Sohn Isac durfte sie schon am Set besuchen, wo er begeistert mit den Stuntleuten herumturnte. Seit ihrem Karrierestart wird sie von Fans vor allem für ihre Rolle in der Miniserie "The White Queen" gefeiert und überzeugt seit jeher in Blockbustern wie auch in Charakterrollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Ferguson bei der Premiere von "A House Of Dynamite" beim 63. New York Film Festival in Alice Tully Hall, Lincoln Center

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Ferguson, 2023 in Rom

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Ferguson auf dem roten Teppich der 82. Filmfestspiele von Venedig für "A House Of Dynamite" am 2. September 2025