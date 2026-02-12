Donna Kelce verweigert NDA vor Travis und Taylors Hochzeit

Am Flughafen von Los Angeles lässt Donna Kelce (73) kurz die Tasche sinken – und liefert ein Detail zur bevorstehenden Traumhochzeit von Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36). Auf die Frage, ob sie für ihren Sohn und die Sängerin eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben musste, winkt die Football-Mama ab. "Nein, nein. Die wissen, dass ich ein Geheimnis bewahren kann", sagt Donna zu TMZ. Die Vorbereitungen laufen, der große Tag ist für Juni in Rhode Island im noblen Ocean House angesetzt – und auf den Tanz mit ihrem Sohn freut sich Donna ganz besonders.

Die konkrete Playlist ist aber noch top secret. "Es wird auf jeden Fall interessant", lächelt Donna, als es um den Mutter-Sohn-Moment auf dem Parkett geht. Einen musikalischen Hinweis hat sie dennoch parat: Bei der Hochzeit von Jason Kelce (38) im Jahr 2018 schwang sie zu "Love Shack" von den B-52’s das Tanzbein – eine Erinnerung, die nun neue Ideen liefert. Offiziell bestätigt sind Termin und Location des Paares zwar nicht, doch Travis ließ gegenüber TMZ bereits durchblicken, dass für die Feier reichlich Kegs seiner Marke Garage Beer bereitstehen sollen. Seit der Verlobung im August 2025 halten beide die Details weitgehend unter Verschluss – die große Ausnahme sind kleine, beiläufige Hinweise am Rande.

Abseits der Hochzeitsplanung spielt Familie bei den Kelces traditionell die Hauptrolle. Donna ist regelmäßig an der Seitenlinie zu sehen und scheut sich nicht, bei Familienfragen auch mal klare Worte zu finden. Während Jason längst im routinierten Papa-Modus ist, blickt Travis mit der Musikerin an seiner Seite auf das, was als Nächstes kommt. Donna wiederum genießt ihren Platz als verbindendes Herzstück, feiert die Erfolge ihrer Söhne – ob auf dem Feld, auf der Bühne oder auf dem Parkett – und freut sich auf die Momente, die bleiben: ein gemeinsamer Tanz, vertraute Blicke und ein Familiengefühl, das auch ohne NDA bestens funktioniert.

Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift, November 2024

Getty Images Donna Kelce mit ihren Söhnen Jason und Travis Kelce beim Super Bowl 2023

Getty Images Donna Kelce, Mutter von Travis Kelce