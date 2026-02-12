Support: "Love Is Blind"-Jan schwärmt von Bill Kaulitz

Jan Bitter, bekannt aus der zweiten Staffel von Love Is Blind: Germany, hat nach der Ausstrahlung der Show von einem besonderen Austausch mit Bill Kaulitz (36) gesprochen. Obwohl Jans Liebesgeschichte in der Show eine andere Wendung nahm, als er zunächst glaubte, wurde er schnell zur beliebten Persönlichkeit. Seine ehrlichen Worte und der offene Umgang mit seiner Dating-Erfahrung beeindruckten nicht nur Fans, sondern auch den Sänger Bill Kaulitz. Dieser erwähnte Jan in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" und nahm direkt Kontakt zu ihm auf. Jan erzählte gegenüber RTL, wie ihn Bills Nachrichten tief berührten: "Die Einordnung von Bill hat mich sehr gerührt. Er hat mich genauso eingeordnet, wie ich mich selbst auch verstehe, und das war sehr schön."

Der Realitystar erklärte weiter, dass er mit Loan, seiner Partnerin aus der Show, heute eine enge Freundschaft verbindet. Nach den Dreharbeiten begann Jan eine kurze Beziehung mit einem Mann, die jedoch aufgrund zahlreicher Verpflichtungen scheiterte. Mittlerweile genießt er das Leben als glücklicher Single. Über den Austausch mit Bill zeigte sich Jan sehr dankbar, da der Sänger ihm das Gefühl gab, nicht nur gut wahrgenommen, sondern auch in seiner Identität voll und ganz verstanden zu werden. Bills Unterstützung habe ihm in einer intensiven und medial präsenten Phase sehr viel bedeutet, wie RTL berichtet.

Jan machte bereits in der Show und danach klar, dass er sich nicht durch Labels wie "schwul" oder "hetero" festlegen lassen möchte. Er fühlt sich zu Frauen hingezogen und schließt dennoch nichts aus. Insbesondere die plötzliche Aufmerksamkeit und seine steigende Popularität auf Social Media zeigt, wie interessiert die Zuschauer an seiner Geschichte sind. Seine entspannte Art, Themen wie Sexualität und persönliche Identität zu betrachten, hat ihn für viele zu einer bewunderten Persönlichkeit gemacht.

Netflix Jan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Staffel 2

billkaulitz Sänger Bill Kaulitz im Januar 2026

Netflix Jan und Loan, "Love Is Blind: Germany"-Kandidaten