Psychologe analysiert Gil Ofarims Verhalten im Dschungelcamp

Gil Ofarim (43) hat das Dschungelcamp gewonnen und damit für eine gewaltige Debatte gesorgt. In den Stunden nach dem Finale am Wochenende kochten in sozialen Netzwerken die Emotionen hoch. Nutzer warfen dem Sänger Manipulation und Schauspielerei vor und diskutierten, ob er zu freundlich dargestellt worden sei. Neue Nahrung bekam die Diskussion durch eine Einordnung von Ramón Schlemmbach, der als klinischer Psychologe für das Schweizer Portal 20 Minuten Gils Verhalten analysierte. Im Fokus: Gils Umgang mit dem viel diskutierten Davidstern-Skandal und die Frage, ob er im Camp mit Taktik oder aus Selbstschutz handelte.

Der Psychologe beschreibt bei Gil beobachtbare Schutz- und Abwehrmuster. Demnach vermied der frisch gekürte Dschungelkönig zunächst das Thema rund um seine gerichtlich festgestellten Falschaussagen und öffnete sich später nur selektiv. Ramón Schlemmbach spricht von Teilwahrheiten, moralischem Framing und Opfer-Narrativen, etwa wenn Aussagen Verantwortung nach außen verlagern und den Musiker moralisch überlegen erscheinen lassen. Parallel dazu habe sich im Camp eine bekannte Gruppendynamik entwickelt: Während Ariel (22) als konfrontierende Stimme den Konflikt immer wieder anfachte, erzeugte das bei anderen Kandidaten Mitleid und Schutzimpulse. Auch die TV-Darstellung sei zweigleisig gewesen: RTL zeigte Gil einerseits als verletzlichen Menschen, ließ andererseits zentrale Fragen unbeantwortet stehen – ein Spannungsfeld zwischen Wunsch nach Wiedergutmachung und mangelnder Verantwortungsübernahme, das polarisiert.

Privat hält Gil nach eigener Darstellung vieles bewusst bedeckt und zieht klare Grenzen, wenn es um persönliche Details geht. Der Musiker betont seit Längerem, dass er nicht über alles sprechen will und auch nicht über alles sprechen darf, und bittet zugleich um die Chance, nach vorn schauen zu dürfen. Abseits der großen Bühne verbringt Gil seine freie Zeit am liebsten mit seinen Kindern – das verriet er schon im Camp. In Interviews gibt er sich kontrolliert und bedacht. Weggefährten, darunter auch sein Bruder, beschreiben ihn als Familienmenschen, der Kraft aus Musik und Familie schöpft. Mit seinem Sieg beginnt für Gil nun ein neues Kapitel – egal, wie es weitergeht.

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

RTL, RTL Ariel, Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026