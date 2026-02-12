Trotz Trennung: Smilla Eckerle bei Daymian Weiß auf Zypern

Smilla Eckerle und Daymian Weiß sorgen für neue Schlagzeilen: Nur wenige Wochen nach ihrer Trennung zeigen sich die Reality-TV-Stars nun gemeinsam auf Zypern. In Smillas Instagram-Story war ein Video zu sehen, das die beiden am Strand zeigt – mit dabei die gemeinsamen Hunde, die das Paar noch kurz vor der Trennung angeschafft hatte. Während Daymian ausgelassen auf seiner Ukulele spielte, kommentierte Smilla die Szene neckisch. Aber nicht nur am Strand verbrachten die beiden Zeit miteinander. In einer Story von Daymians Mutter Virginia wurde später ein gemeinsames Abendessen geteilt, bei dem auch Smilla mit am Tisch saß.

Die Trennung im Dezember hatte für Fans überraschend harmonisch gewirkt. Daymian betonte damals, dass es kein Drama gegeben habe und man weiterhin in Kontakt bleiben wolle – auch wegen der Hunde und Smillas Auswanderungsplänen nach Zypern. Dass Smilla jetzt tatsächlich Zeit mit ihm und seiner Familie verbringt, scheint die Verbindung der beiden zu unterstreichen. Über die genaue Natur der Zusammenkunft hüllen sie sich allerdings in Schweigen. Ihren Fans gewähren sie bislang nur kleine Einblicke über soziale Medien.

Smilla und Daymian waren erst wenige Monate ein Paar, bevor sie sich zur Trennung entschieden. Trotzdem schien es beiden wichtig, einander zu unterstützen und das Verhältnis freundschaftlich zu halten. Ihre kurze Beziehung wurde von intensiven gemeinsamen Projekten begleitet, darunter die Anschaffung eines Hundes. Vor ihrer Zeit mit Daymian hatte die Reality-Darstellerin offen über ihre Pläne gesprochen, nach Zypern umzusiedeln. Daymian, der hier familiäre Wurzeln hat, schien diesen Schritt von Anfang an wohlwollend zu begleiten – eine Verbundenheit, die auch nach der offiziellen Trennung nicht zu enden scheint.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, Realitystars

Instagram / smillaeckrl Smilla Eckerle, Daymian Weiß und ihr Hund, November 2025

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025