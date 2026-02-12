Nach der Trennung: Alix Earle leidet unter Selbstzweifeln

Alix Earle (25), Social-Media-Star und TikTok-Ikone, hat ihren Fans auf ihrem Kanal Einblicke in ihre Gefühlswelt gewährt. Nach ihrer Trennung von Braxton Berrios, mit dem sie zwei Jahre liiert war, kämpft sie aktuell mit Stimmungsschwankungen und Selbstzweifeln. In einem TikTok-Video berichtete sie, dass sie sich in einem Tief befinde und vieles im Moment anstrengend sei. Besonders die Umstellung auf ihr neues Leben als Single bereite ihr Schwierigkeiten. "Januar ist immer ein komischer Monat", sagte sie laut Us Weekly und fügte hinzu, dass sie sich oft frage, ob sie "alles erreicht habe, was sie sich vorgenommen hatte".

Neben der Trennung hatte auch das Ende ihres Engagements bei "Dancing With the Stars" einen tiefen Eindruck hinterlassen. Für Alix war es eine erfüllende Zeit, die sie mit Freude und Energie füllte. Doch das gleichzeitige Ende der Beziehung und der Show habe sie in ein emotionales Loch stürzen lassen, erklärte sie. Privat verbringt sie derzeit vermehrt Zeit zu Hause, da Aktivitäten, die sie einst gerne machte, ihren Reiz verloren hätten. Trotz dieser Phase des Umbruchs sieht Alix ihre aktuelle Situation als Herausforderung.

Auf beruflicher Ebene hat Alix jedoch große Pläne. Sie arbeitet an einer neuen Reality-Show, die sie gemeinsam mit ihrer Familie dreht. Im Mittelpunkt steht ihr Alltag zwischen Jetset, Karriere und dem Zusammenhalt mit ihren Liebsten. Fans können sich auf eine sehr persönliche und ungefilterte Seite der Influencerin freuen – ein Format, das sich in einem ähnlichen Stil wie bei anderen großen Reality-Serien präsentiert. Bereits in der Vergangenheit hatte Alix immer wieder private Einblicke gewährt und sich so eine treue Fangemeinde aufgebaut, die sie nicht nur für ihre glamourösen Clips, sondern auch für ihre authentische und nahbare Art liebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alix Earle 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Alix Earle posiert im Februar 2024 bei den Grammy Awards in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Alix Earle bei der New-York-Premiere von Netflix' "Happy Gilmore 2" im Juli 2025